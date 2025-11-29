"Papûrê serawgerî 'Kurdistan' li kendawê Fars hate binavkiri"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Bi merasîmekê bi amadebûna berpirsên parêzgeha Kurdistanê li avên Kendava Farsê, binavê gemiyê yê mezin "Kurdistan" hate avêtin avê.
Binavê xwedî kapasîteya 400 karmendan û tesîsên bijîşkî, xizmetguzarî û lojîstîkî yên temam e û dê roleke girîng di kampanyaya alîkarî û piştgiriyê ya Îranê de bilîze.
Navkirina binavê ji hêla Amîral Şehram Îranî, fermandarê hêza deryayî ya Îranê, ku bi eslê xwe Kurd e û xelkê Kurdistanê ye, bi armanca xurtkirina yekîtiya neteweyî hate pêşniyar kirin.
Keştiya gemiyê ya mezin a Kurdistanê bi mûşekên lingê rastê yên Sayad ve hatîye sazkirin.
