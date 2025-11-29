  1. Home
"Papûrê serawgerî 'Kurdistan' li kendawê Fars hate binavkiri"

29 November 2025 - 12:51
Keştiya binavî ya mezin "Kurdistan" bi merasîmekê bi amadebûna rayedarên parêzgeha Kurdistanê li avên Kendava Farisê hate avêtin avê."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Bi merasîmekê bi amadebûna berpirsên parêzgeha Kurdistanê li avên Kendava Farsê, binavê gemiyê yê mezin "Kurdistan" hate avêtin avê.

Binavê xwedî kapasîteya 400 karmendan û tesîsên bijîşkî, xizmetguzarî û lojîstîkî yên temam e û dê roleke girîng di kampanyaya alîkarî û piştgiriyê ya Îranê de bilîze.

Navkirina binavê ji hêla Amîral Şehram Îranî, fermandarê hêza deryayî ya Îranê, ku bi eslê xwe Kurd e û xelkê Kurdistanê ye, bi armanca xurtkirina yekîtiya neteweyî hate pêşniyar kirin.

Keştiya gemiyê ya mezin a Kurdistanê bi mûşekên lingê rastê yên Sayad ve hatîye sazkirin.

