Berdevka DEM Partîyê: Divê nivîsara hevdîtina bi Ocalan ra were weşandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ayşegul Doganê ev hevdîtina pêngaveke dîrokî di rêya çareserkirina meseleya kurdan da zanî û pêgirî kir ku divê civak ji hûrgilîyên vê hevdîtinê haydar bibe.
Ayşegul Doganê ji ber beşdarnebûna CHP di vê hevdîtinê da rexne kir u got ku ev mijara ne tenê nakokîya di navbera partîyan da ye, belkî bandorê li siberoja 86 milyon welatîyên Tirkîyê dike. Wê amadenebûna hin partîyan nîşaneya vekişîna sîyasî û dûrketina ji rêçareya demokiratîk a ji bo meseleya kurdan zanî.
Serepeyv
TIRKÎYÊ DEM PARTÎYÊ
29 November 2025 - 13:16
News ID: 1755365
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Berdevka Partîya Demokirasî u Beranberîya Gelan (DEM Partî) xwest ku deq u nivîsara hevdîtina Komsyona Hevgirtinê ya meclisa Tirkîyê bi Ebdullah Ocalan ra bi awayekî zelal were weşandin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ayşegul Doganê ev hevdîtina pêngaveke dîrokî di rêya çareserkirina meseleya kurdan da zanî û pêgirî kir ku divê civak ji hûrgilîyên vê hevdîtinê haydar bibe.
Your Comment