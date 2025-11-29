"Kotayî destpêşekanî Îsraîl li Sûriyê; helbijartina ‘Bêytcin’ derbasî hesabên rejîma sîyonîstî dike"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Saetên sibeyê roja Sêşemê, di bajarê Bêytcin a li rojavê başûrî Sûriyê de, têkçûyeke bê- pevçûnek di nav ciwanên Sûrîyê û hêzên dagirkerên sîyonîstî de çêbû.
Kitekitên bûyerên Bêytjinê; dagirkerên sîyonîstî di kamîna ciwanên Sûrîyê de
Ev têkçûn piştî vê hat ku komkujiya leşkerî ya Îsraîl ji bo girtina hin şêxsi Sûrîyê têkila bajarekê Bêytjinê kir. Li gor medyaya ibranî, sê kes di dema vê hêraşeyê de hatin girtin.
Gava ku gûreya leşkerê sîyonîstî hewl da ku ji navçeyê vegerê, têkçûnek rastê-rast di nav artêşa vê rewjîmê û ciwanên Sûrîyê de qam kir; di vê têkçûnê de çend leşkerên sîyonîstî birîndar bûn.
Kotayî yeketazîya Israîlê li Sûriyê; lêgîra “Bêytjin” hesaban a rewxistina sîyonîstî hilgirt
08 Adar 1404 – 13:37 | Nûçeyên Navneteweyî – Asyayê Rojhilat
Berxwedana ciwanên Sûrîyê li bajarê Bêytjin li dijî hêzên dagirker û girêdanê wan di torê de – ku yekem têkçûna vekirî û fermî ya gelê Sûrîyê li dijî dagirkeran ji sala yekê ve bû – ji bo Israîlê lêneka ewlehî û siyasî ya şaşker bû û hemû hesabên wê şikand.
Li gor rapora Koma Navneteweyî ya Agahiyê Tasnîmê, saetên sibeyê roja Înê, di bajarê Bêytcin a li rojavê başûrî Sûriyê de, têkçûyeke bê-misll di nav ciwanên Sûrîyê û hêzên dagirkerên sîyonîstî de derket pêş.
Li gor agahiyên ku medyaya erebî, bi taybetî rojnameya El-Axbar, belav kiriye, têkçûn serî li girtina çend leşkerên sîyonîstî û xelatbûna hin lêxwazên leşkerî kir. Piştî vê, hêzên dagirker topbaran û bombardîmanên hawarî kirin û 20 xanîya sivîl amanc kirin.
Piştî ku gûreya artêşa sîyonîstî ji destê ciwanên Sûrîyê raxist, dagirkeran di navçeyên derdorê Bêytjinê de bi helikopter û tayyareyên lêkolînê ciwanbûne. Lê bombardîman rawest ne.
Çavkanî li El-Exhbar gotiye ku tayyareyên lêgerînê motorskîletekê ku du ciwan li ser xilasbûna malbatê xwe di nav bajêr de berdewam dibûn, amanc kir. Piştî vê, girtina rêgeh û astengkirina ambûlans destpê kir, û civakê ji pêş desthilatdarên dagirker hat astengkirin ku birîndar bihênin derve.
Şehadeta dawîtîna zava-yek ji destê dagirkeran
Bi sedema bombardîmanên giran, gelê Bêytjinê evakuasyon kir û di dema veguherînê de 4 birîndar jiyan xwe ji dest dan. Heta sibeyê îro hejmara şehidan 20 kes hat ragihandin. Ji ber ku gelek kes li bin veşartiyan mayin û birîndarên rastî pir in, dibe ku hejmar zêde bibe.
Çavkanî herwisa ragihandin ku 5 kes ji şehidan ji yek malbatê bûn. Di vê hêraşeyê de, artêşa sîyonîstî ciwanek Sûrîyî bi navê Hesen El-Sa‘dî ku tenê çend saet berê zorava kiribe bû, kuşt.
Veşartina dagirkeran derbarê qurbaniyên xwe
Li aliyê din, medyaya ibranî – di nav wan de Kanala 12 – ragihand ku helikopterek leşkerî li nêzîka nexweşxaneya Şîba firîn kir û leşkerên birîndar bar kir. Artêşa Israîlê gotiye ku 5 leşker
birîndarî giran hene، lê zanîngehî nîşan dide ku telfîmat ji vê yekê zêdetir in.
Malpera Îbranî Vala ragihand ku leşkerên Îsraîlî piştî şerekî dijwar ê çekdarî ji bajarokê Beyt Jen reviyan û heta wesayîtên xwe yên leşkerî li wir hiştin. Piştî vê yekê, artêşa Îsraîlê dest bi êrîşên hewayî kir, û Fermandariya Bakur a artêşa Îsraîlê ji ber amadekariya nebaş a hêzên xwe bi tundî hate rexnekirin, ku ji ber kemîna ciwanên Sûrî matmayî man.
Çawa berxwedana ciwanên Sûrîyê hesaban a Îsraîlê li Sûriyê şikand?
Tora 13 ya televîzyona rewxistina sîyonîstî ragihand: bûyera sibeyê roja Sêşemê li Sûriyê careke din em ê bîrbîrnekê girîng ji bîr nekin — ku Îsraîl her dem di nav winda-bûnên leşkerî û xeternasaziyê de ye.
Nazerên pergalê bawer in ku piştî bûyera Bêytjinê, ji bo sîyonîstan lê kolara ku başûrê Sûriyê êdî weke herêmek dagirkerî ya bin-kontrolê Îsraîlê nayê nêrîn؛ lê herêmekî amade ji guhertinên bilez û derketina aktorên herêmî ye ku dikarin şêwazek berxwedanê nû ava bikin؛ berxwedanek ku jî bi mekanîzmên detarînbûnê yên kevneşopî nayê qetandin.
Ev wateya wê ye ku her çend li Sûriyê rejîmek hevber bi Amerîkayê û Israîlê hat be desthilatdarî، lê xweda-parastiyê ya civakî dikare her dema xwe bêyî her têkeffozekî siyasî jorîn، rewşa nû ya têkiliyê li dijî dagirkeran destpê bike.
Her çend heraşeya Israîlê li Bêytcin yekemîn car ji demê katalîza dewleta Beşar Esed ve nabe، lê vê carê dagirkeran xwe di nav têkiliyeke rastê-rast û nêzîk bi ciwanên Sûrîyê de dîtin — ciwanên ku berxwedana herêmî li dijî dagirkeran têkildar dikin؛ ciwanên ku wekî rejîma hekima li Dimişqê، ne karibin dagirkerî û têcawuzê qebûl bikin.
Herêmê ku Îsraîl berê winda-karibû، îro beşdarî nû di destê ciwanan de ye
Li rewşekê de ku šîvetiya sîyonîstî ji Adarê sala borî û piştî hatina Abû Mihemed Colanî — serokê Tahrîr al-Şam — bo desthilatdarî، Sûriyê wek qamûskê bîndar kiribû، têkçûna Bêytcinê ji bo sîyonîstan şokekî rastî bû.
Hêzên dagirker bi buldôzer، tank û konvoya leşkerî de her carekî dixwestin girêdayî bajer، gund û malên gelê Sûrîyê bikişînin، wan ezar û şermezar bikin. Lê bûyera Bêytcinê nîşan da ku ev çarçoveyên dagirkeriyê êdî bi aramî nayên bidawîkirin.
Winda-kirina "ewlehîbûnê" ya Îsraîlê
Dagirkeran fêm kirin ku di civakeke wek Sûriyê de — ku carinan di barê şer û tondutijiya berdewami de mayîye — hîn jî ciwanan dikarin bi şoreşê، humet û hêzê rastî li dijî dagirkeran rabin. Ji ber vê jî Israîl nikare bi asayî projeyên xwe yên winda-kirinê di Sûriyê de bidome.
Xeterê mezin ji bo sîyonîstan
Xetera mezin ev e ku ev berxwedana herêmî ji Bêytjin ve diçe gund û navçeyên din yên başûrê Sûriyê، ku çend salan e ku ji dagirkeriyên Israîlê qewim bûn.
Bi taybetî gundên ku ji laxh û lêbaweriya Colanî renc-dîtin، dikarin seranserên parastina herêmî ava bikin.
Nexşehiya dagirkeran ji ber pêkhatina berxwedana herêmî ya Sûrîyê
Li aliyê din، di çarçoveya zêdebûna tesîra berxwedana civakî di welatên erebî yên li dijî rewxistina sîyonîstî de، dengên nêzîkî pergalên ewlehiyê ya Îsraîlê bilind bûn ku diyar dikin divê her cureyê lêpêşandan û pêkhatina herêmî nêzîk smora Fîlîstînê ya dagirkerî bê astengkirin؛ û vê rewşê xetereke stratejîk dibêjin.
Ev deng li nav pergala sîyonîstî heta wî asteyê jê hat ku gelek ji wan bawer in ku rewşa niha ya Sûriyê pir nabeqarar e، û Israîlê nikare li ser vê bingeha bi rejîma li Dimaşqê rêjiman ewlehî avabike؛ bi taybetî ku germa-germîya meydanê di Sûriyê de dikare di hemî saetan de biguherî، û ji ber vê jî nikare ser rêdanên siyasî an gotûbêjên ewlehî hişyar be.
Di vê çarçoveyê de، analîzan bawer in ku berfirehbûnî hêraşeyên Îsraîlê li Sûriyê — bi amanca qut kirina her cureyê berxwedanê — encamên beralî dide، û hemû hesabên dagirkeran derbas-dor dike.
Li sîyonîstan lêneka mezin ji aliyê ciwanên Sûrîyê
Li gor Yaser Menna‘, eksperta ewlehiyê، li peyama xwe ji nûçegihanê Sefaa re gotiye ku berfirehbûnî tecawuzên dagirker، wekî hêraşeya Bêytjinê، tê nîşandan ku rewxistina sîyonîstî hewl dide mewqeyên xwe li smorên Sûriyê zêde bikin û formûlekî nû ji bo kontrolkirina herêmên nêzîk smora bakurî Fîlîstînê ava bikin.
Wî zêde kir: rewxistina sîyonîstî dixwaze bê her cureyê heza leşkerî an herêmî yên xwedî netewparastiyê dawî bike، da ku ewlehîbûnê li smorên dagirkerî berdewami bike. Ev stratejîya dagirkeran li ser jêbirina nîşanên berxwedanê û qutkirina her tevlêbûnekî civakî hatî damezrandin.
Wî şîrove kir ku domandina vê cureyê hêraşan dê Xazabê civakî di nav gelê Sûrîyê de zêde bike، û herweha bazêk civakî ji bo tenduristkirina berxwedanê. Sîyonîstan jî li vê rewşê nerazî ne، lê hîn jî li ser stratejîya xwe ya destgirtinê êdî mekûl dikin، bi hêvîya ku dikarin berxwedana herêmî qut bikin.
Mihemed El-Qîq، nivîskar û analîzekarî siyasî، jî ragihand ku Îsraîl li başûrê Sûriyê lezgînên giran xwar، û yek ji bingehên stratejîya xwe — “detarînbûn” — ji dest da. Ev rewş dê karên herêmî yên sîyonîstan giranşikest bike، bi taybetî ya leşkerî û siyasî.
Kamîna Bêytjinê şikestîya pergalên ewlehiyê ya Îsraîlê rojan-da
Wî diyar kir: bûyera Bêytcin diyar kir ku gava biçûk û mazin guherîn li Sûriyê çûn، gelê vê welatê teslîm nebûn. Ev têkçûn şikandina rêzê ewlehiyê ya Îsraîlê nîşan da — rewxek ku carinan xwe bi "qedrê xwe di astengkirina kamînan" nas dikir.
Ev analîzekar hewl da ku dê rabûna leşkerên Îsraîlê di kamîna ciwanên Sûrîyê de — di herêmekê ku Israîl wî wekî "parêzraw" nas dikir — wek şikestekî ewlehiyê ya nû tê hesibandin، û dê li ser dûrxistinê ya navneteweyî ya Îsraîlê jî tesîrê xerab derxîne.
Wî zêde kir: Israîl piştî salekî dirêj a rêzê bê-kesî û têkçûnên dagirkerî li Sûriyê — bi piştgiriyê ya bê-dengiya navneteweyî — niha fêm kir ku hesaban xwe nesax kiriye. Pêkanîna Bêytjinê tenê li Sûriyê nayê îxtisarkirin؛ lê di gelek cebheyan de dê tesîrê xwe nîşan bide، bi taybetî li gundî Xezze، Lubnan û Bendavê Bakurê Fîlîstînê ku her roj di bin pêknîna sîyonîstî de ne.
Îsraîl li têkiliya pêkhatina hêzekî berxwedana herêmî li başûrê Sûriyê tê tîrse
Elî Ebû Rizeq، analîzekarî siyaseta herêmî، di şîroveya xwe de got: bûyera Bêytjin rageha gazabê gelê Sûrîyê li dijî xapûlkariyê û dagirkeriyê Israîlê nîşan da. Gelê Sûrîyê niha li asta yekê gîştî gihiştin ku ne dikarin vê rewşê bînin.
Wî got: zêdebûna daxwazan ji aliyê gelê Sûrîyê ji bo têgihiştina çek û berxwedana rastê-rast، nîşan dide ku gelê Sûrîyê، wek gelê Fîlîstînê li Xezze û Bendavê Bakûr، û gelê Lubnan، bawer dikin ku berxwedana leşkerî tenê rêyek xilasî ye.
Ev analîzekar dawî kir: bûyerên dawî li başûrê Sûriyê bi hemî guhartinên sala borî cuda ne؛ û ev guhartin sîyonîstan êdî hewce dike ku li ser hesabên xwe nûvekirin bikin، bi tîrsekî ku dibe berxwedana civakî ya fireh li Sûriyê pêk bibe.
