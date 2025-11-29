Hikûmeta nû ya Sûriyê di rê de ye ku bibe "hikûmeteke kêmaniyê"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABN-Hikumeta nû ya Sûrîyê bi sedema zêdebûna narazîtiyê di nav civaka Ereb a Sûnî û herweha lawazbûna têkilîya wê bi kêmîyên dînî li ber xetereke mezin e ku dikare wê biguherîne bibe "hikumeta kêmçûnî".
Li gor rapora al-‘Arabî el-Cedîd، bûyerên dawî li herêman Sahil û Suwedayê sedem bûn ku ewlekariya kêmîyên dînî kêmtir bibe؛ lê herî girîng، pirr-bûn û firehbûnî narazîtiya civaka Ereb a Sûnî ye، bi sedema idareyeke bê-hevgirtî، derxistina komên civakî، sinorxistinên siyasî û tengiya aborî.
Ev rojname hişyarî da ku domandina siyasetên girtî، độc-monopolî û bêdikkatiyê li daxwazên hundirîn، bi hev re bi piştgiriyên derve، dikare bingeha civakî ya hikumetê pir bidimîne û bêyî paşve-girtina gelê biguhere bibe hikumetek bê-piştgiriyê ya civakî.
Dawiya peyamê
Etîket:
Sûrîyê – Tahrîr al-Şam – Hikumeta Colanî
Your Comment