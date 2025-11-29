" Îmamê nimêja înê li rojavayê Kabulê: Fatimîye ev e ku birayetî di navbera Şîa û Sûnî de destnîşan dike."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Piştî bidawîbûna rojên şehadeta Hz. Fatime Zehra (s.x), Hocetul-îslam Alemî, nuwener û berpirsyarê ofîsa Ayetullah Muhaqqiq Kabulî, bi gotinên xwe ji hemû mu minên li seranserê welat ji bo lidarxistina van rojên bihagiran di fezayekî saxlem û tije bi birayetî û pejirandina hevûdu re spasî kir.**
Ew bi nişandana hewldana daîreyên girîng li herêmên cuda yên welat ji bo belavkirina peyama yekîtiyê, diyar kir: "Dersa herdemî ya me ev e ku Pêxemberê Mezin (s.x.a) û Ehlu Beyt(s.x), tîrêjên yekîtiya û birayetiya ummeta Îslamî ne."
Hocetul-îslam Alemî zêde kir: "Elhemdulillah Şîa û Sûnî, bêyî çi eşîr û nijadên, me axiverên peyama tewhîd û rîsalet in. Evîna hevpar ji Fatime Zehra (s.x) wekî beşek ji bedena Pêxember (s.x.a), li gorî hemû mezhebên Îslamî ye. Bi navendkirina van şaşiyên hevpar, divê em hewl bidin ku em bigihîjin serdestiya dînî û Îslamî."
- Efxanistan
- Şiîyên Efxanistan
- Yekîtiya Îslamî
- Nimêja Îne
