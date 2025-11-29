Rêjîma Sîyonîstî, delîvê îmkanê bicihanîna stratejiya Lubnanê dijî meqamên Sûriyê dike!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Piştî zêdebûna aloziyan li ser sînorên bakurê deverên dagirkirî û başûrê Sûriyeyê, vê dawiyê li bajarê Beyt Cinn li başûrê Sûriyeyê pevçûn derketin, ku ev yek fikaran li ser guhertina stratejiya leşkerî ya artêşa Îsraîlê derxistiye holê. Ev pevçûn ne tenê bûne sedema mirin û birîndarbûna hejmarek welatiyên Sûriyeyê û leşkerên Îsraîlê, lê dibe ku bibe sedema guhertina nêzîkatiyên leşkerî yên rejîma Siyonîst li hember Sûriyeyê jî.
Operasyonên leşkerî yên Siyonîst li dijî Sûriyeyê
Şeva borî, Kanala 13 a Îsraîlê ragihand ku artêşa Îsraîlê îhtîmala pêkanîna operasyonek berfireh li dijî rayedarên Sûriyeyê dinirxîne, "eger were destnîşankirin ku yek ji hêmanên wan di pevçûnên ku roja Înê sibehê li bajarê Beyt Cin, ku li başûrê Sûriyeyê ye, qewimîn de beşdar bûye."
Tora înternetê destnîşan kir ku ev pevçûna bêhempa dibe ku artêşa Îsraîlê neçar bike ku rêbazên xwe yên leşkerî biguhezîne. Rêbazên heyî hema hema her roj serdegirtinên li ser malên Sûriyeyê, girtina zarokên wan û veguhestina wan bo girtîgeh û navendên lêpirsînê ne. Guhertina rêbazê ji bo "parastina jiyana leşkeran" e.
Li gorî Al-Arabi Al-Cadîd, artêş îhtîmal e ku operasyonên girtina bejayî kêm bike û serî li kuştinên hewayî bide, rêbazek ku ew di êrîşên xwe yên berdewam ên li ser Lubnanê de jî bikar tîne.
Bertek û analîzên leşkerî
Di vê navberê de, torê ji fermandarên artêşa Îsraîlê îşaret pê kir ku li gorî lêpirsînên destpêkê, tiştê ku qewimî ne wekî kemînek plankirî xuya dike, lê belê wekî bertekek ji hêla niştecihan ve li hember hêzên dagirker xuya dike. Hêz neçar man ku hêzên hewayî gazî bikin da ku êrîşî wesayîtek leşkerî ya Humvee bikin ku di hundurê gund de asê mabû.
Di vî warî de, pevçûn di encama hewldanek hêzên Lîwaya 55 de ji bo girtina du birayan çêbû ku bi "endamtiya Koma Îslamî (baskê çekdarî yê Birayên Misilman)" dihatin tawanbarkirin. Di pevçûnan de çend leşkerên Îsraîlî birîndar bûn û herî kêm 13 Sûrî mirin.
Artêşa Îsraîlê di daxuyaniyekê de got ku "di şevê de, û li gorî agahiyên ku di hefteyên dawî de hatine berhevkirin, hêzên Lîwaya 55 operasyonek ji bo girtina endamên gumanbar ên Koma Îslamî li gundê Beit Jen pêk anîn." Di daxuyaniyê de hat zêdekirin ku "di dema operasyonê de, çekdaran gule li hêzên IDF reşandin, ku artêşê bersiv da." Di pevçûnan de du efser û rezervîstek bi giranî birîndar bûn.
Paşveçûn û Rageşiyên Pêşerojê
Piştî pevçûnan, artêşa Îsraîlê êrîşên hewayî berdewam kir, û diyar kir ku ew "dê bersiva her gefê li ser Îsraîlê û welatiyên wê bide."
Li gorî agahiyan, Îsraîl pakêtek bersivên gengaz ji bo pevçûnên dawî amade dike. Çavkaniyên ewlehiyê yên Îsraîlê tekez kirin ku Tel Aviv niha ti delîl tune ku hêmanên hikûmeta Sûriyeyê di bûyeran de beşdar bûne.
Herî kêm 13 Sûrî hatin kuştin û çend kesên din jî birîndar bûn şeva Înê heta Şemiyê. Êrîş piştî birîndarbûna şeş leşkerên Îsraîlî û efserê rezerv di pevçûnên bi ciwanên herêmî re pêk hatin.
Çavkaniyên herêmî tekez kirin ku pevçûn di bersiva hewldanên dubare yên artêşa Siyonîst de ji bo girtina Sûrîyan li herêmê çêbûn. Ev rewş nîşan dide ku rageşî û dijwarîyên ku rejîma dagirker di rêvebirina ewlehiya sînorên bakur de pê re rû bi rû dimîne zêde dibin.
Guhertina agir; çirûskek ji bo rageşiyek leşkerî ya rastîn!
Di heman demê de, rojnameya Îbranî Dayot Ahronoth jî îro li ser pevçûna di navbera hêzên dagirker û Sûrîyan de nivîsand: Pevçûna agir li başûrê Sûrîyê, ku tê de şeş leşkerên Îsraîlî birîndar bûn, dikaribû di cih de veguhere pevçûnek leşkerî ya rastîn, lê serokatiya siyasî bêdeng ma. Çi ji ber xwesteka nehêvîkirina Serokê Amerîkayê be, çi jî ji ber tirsa pevçûnek bi Tirkiyeyê re be, Netanyahu û Katz biryar dan ku vê carê li ser bûyerê şîrove nekin!
