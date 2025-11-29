Rêberê Ensarullahê yê Yemenê: Îsraîl dixwaze Lubnan û Sûriyê bixe bin destê xwe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Ebdulmelik el-Hûsî :Baxş 1: Pîrozkirina Cejna Derketinê (Eid Al-Cala) û Mehkûmkirina Dagîrkeriya Brîtanî
serokê Ensarullahê Yemenê, di axaftina xwe de ragihand: Ez cejna Cejna Derketinê (Îd el-Celâ) (salroja derketina dawî ya eskerê Îngilîz ji Edena Yemenê) pîroz dikim. Cejna Derketinê piştî dagirkeriyeke dirêj û nêzîkî 128 salan pêk hat. Di nava 128 salan de, sûcdarên Îngilîz kiryarên herî hovane pêk anîn. Tiştê ku destûr da sûcdarên Îngilîz ku dagîrkerî û serweriya ser Yemenê bidin meşandin, xayîn bûn. Van xayînan dagîrkerî û serwerî ji bo Îngilîzan ji bo demek dirêj asan kir. Îngilîzên sûcdar ji xayînan gelek sûd wergirtin, di nav de ceribandina hezaran leşker ji bo sabîtandina dagîrkerî û serweriyê.
Serokê Ensarullahê Yemenê tekez kir: Serdema serweriya Îngilîzan li ser deverên berfireh ên welatê me û welatên din ên Îslamî û welatên din, ji êşdartirîn serdemên civaka mirovî ye. Ewropa û bi serokatiya Îngilîz li gorî dagîrkerî û bindestkirina netewan bi hovîtî û sûcdariya herî zêde tevdigeriyan.
Baxş 2: Nifşkuştin, Kolonyalîzm û Veguhertina Rojavayê (Nifşkuştin, Kolonyalîzm û Veguhertina Rojavayê)
Wî behsa komkujî û sûcên kolonyalîstên Îngilîz kir û got: Şoreşger li hemberî zilm û zorên Îngîlîzan rabûn. Lihevkirin û şerê li ser dagîrkirina welatan di navbera kolonyalîstan de bû sedema lawazbûna Îngîlîzên sûcdar û wan ji domandina dagîrkeriya rasterast bê hêz kir. Ewropayiyan piştî dagîrkeriyê li welatên Îslamî planên piştî dagîrkeriyê danîbûn da ku dinyaya Îslamê di bin serweriyê de bimîne.
Wî tekez kir: Ewropa piştî dagîrkeriyê bi rêya çeteyên kirêgirtî li hundurê ummeta Îslamî ji bo hilweşandinê xebitî. Ewropa ji her meş û tevgerekê li dinyaya Îslamê asteng kir û bû sedem ku welatên Îslamî neyên xwebixwe û serxwebûna xwe bidest bixin. Ewropa kontrola perwerdehî, medya û çanda welatên Îslamî kir da ku ummeta Îslamî ta’a û bindestê dijmin bimîne û paşve bimîne.
Baxş 3: Îsraîl wekî Mîratgira Kolonyalîzmê (Îsraîl wekî Mîratgira Kolonyalîzmê)
Serokê Ensarullahê Yemenê diyar kir: Ewropa derfet ji Siyonîstanê re peyda kir ku Filistînê dagîr bike da ku bibe pêşgotina dagîrkirina qadeke mezin bi navê Îsraîla Mezin. Ewropa hewl da ku dijminê Siyonîst bibe nûnera wan li herêmê, û ev yek bi piştgiriya Amerîkayê bû ku mîratgirê Brîtanyayê ye di bindestkirina netewan de.
Wî got: Tiştê ku niha diqewime, êrîşa Siyonîst bi beşdariya Amerîka û Îngîlîz û piştgiriya Ewropayê ye, û ew berdewamiya pêvajoya kolonyalîst a sûcdarên rojava ye ji bo bindestkirina netewan. Neteweyên me û welatên din ên cîhanê tevgerên Siyonîst-Rojavayî yên kafir û destên wan ên şeytanî û sûcdar fêhm kirin.
Baxş 4: Sûcên Niha û Banga ji bo Berxwedanê (Sûcên Niha û Banga ji bo Berxwedanê)
Serokê Ensarullah behsa sûcên du salên rejîma Siyonîst li dijî Filistîniyan li Şerê Xezayê û herwiha Lubnan, Sûriye û gelê Yemenê kir û ragihand: Dijminê Îsraîlî her tim li Filistîn û Lubnanê sûcan dike û lihevhatinên agirbestê bi tinazî dibîne û garantorên agirbestê paşguh dike. Dijminê Îsraîlî ji rola Amerîkayê wekî mertalek ji bo gihîştina armanca xwe ya dagîrkirina bi temamî ya Zêleya Gazayê sûd werdigire. Dijminê Îsraîlî bi piştgiriya Amerîkayê dixwaze gelê Filistînê ji Quds, Şerîeta Rojava (Kermîs) û Gazayê derxîne.
Wî diyar kir: Dijminê Îsraîlî bi piştgiriya Amerîka û Îngîlîz û çeteyên xwe dixwaze her astengiyek li pêşiya plana guhertina Rojhilata Navîn ji holê rabike. Plan bi navê guhertina Rojhilata Navîn, tê wê wateyê ku hemû welatên herêmê teslîmî dijminê Siyonîst bibin.
Wî destnîşan kir: Pêkanîna serweriya tam ji bo dijminê Siyonîst, sirra nefreta dijminatiya tund a hemû azadîxwazên neteweya me ye ku ev yek qebûl nekirin û bi hemû şer û bi rûmet li ber dijmin rawestiyan. Dijmin xwe ji bo dorê din ên armanckirina neteweyên azad û ummeta Îslamî amade dikin. Erkê me ye ku ji bo rûbirûbûna hovîtiya dijminan û sûcên wan amade bin û li hemberî komployên wan di vê qonaxê de pir hişyar bin. Gelê me yê ezîz û hemû saziyên fermî û hêzên çekdar ên me helwesteke layîq di alîkariya gelê Filistînê yê bindest de girtiye. Gelê me bi sekin û berxwedana xwe li hemberî dagîrkeriya Amerîka, Îngîlîz û Îsraîlê li qada cîhanî cihekî taybet bi dest xistiye.
Serokê Ensarullah behsa meşa mîlyonî ya hefteyî ya gelê Yemenê kir û ragihand: Gelê me amadebûna xwe di hemû warên leşkerî û destkeftên ewlekarî yên girîng didomîne. Gelê me bi sekinî rawestiyaye û ji têkoşînê venadise û ji helwesta xwe paşve nagere. Gelê me fêm dikin ku teslîmbûna ber bi sûcdarên Siyonîst ve tê wê maneyê ku di dinyayê û axretê de rezîlî, xisar û windahî ye. Heyhat! Ku gelê xwedî îman, xizmet û serdanî ji bo sûcdarên zordar qebûl bike. Ji gelê Yemenê dixwazim ku sibe piştî nîvro li Meydana Sebe’în bi awayekî bişkok, berfireh û mîlyonî amade bin. Hebûna mîlyonî ya sibe dê ispat bike ku ew ji bo qonaxa nû amade ne û sekinî ye. Hebûna mîlyonî ya sibe wê ji dinyayê re ispat bike ku ew gelê Filistîn, Lubnan û ummeta Îslamî dê tenê nehêlin ku bibin qurbaniya dijminê Îsraîlî. Gelê me bi derketina mîlyonî ya sibe wê nîşan bide ku ew xwe dispêrin Xwedê û baweriya wan bi sozên Xwedê yên di derbarê hilweşîna rejîma demkî ya Siyonîst de heye.
Dawiya Peyam/
Your Comment