Derewşanebûna 9 mamosteyên Zankoya Kurdistanê di asta cîhanî ya Îslamê de

30 November 2025 - 00:41
News ID: 1755656
Source: https://ku.mehrnews.com/
Navê 9 lêkolînerên Zankoya Kurdistanê di nav 1% ên lêkolînerên herî pir referans dayî yên Dezgeha Referansa Zanist, Lêkolîn û Teknolojiya Cîhanî ya Îslam (ISC) de derçûne.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ev 9 mamoste û lêkolînerên Zankoya Kurdistanê yên bi navûdeng, di nav 1% ên lêkolînerên herî bandor ên cîhanê yên li gorî Dezgeha Referansa Zanist, Lêkolîn û Teknolojiya Îslamî (ISC) de cih girtine. Ev diyarker e ku zanistvanên kurd û Îranî bi awayekî çaktir di asta navneteweyî de tên naskirin.

Navên lêkolîner û qadên wan:

  1. Cefer Abdullazadeh – Zanistên Riwekan û Ajalî
  2. Celîl Fetihî – Zanistên Civakî
  3. Husên Beyranî – Endezyariya Kompûterê
  4. Abdullah Selîmî – Kîmya
  5. Etewałła Şîrzadî – Erdzanî û Jîngeh
  6. Qubad Şefîî – Endezyarî
  7. Mehmûd Koşensiba – Zanistên Çandinê
  8. Hêmen Şehabî – Erdzanî, Zanistên Çandinê û Endezyarî
  9. Kamran Çepî – Jîngeh û Jîngehzanî

Wateya girîng:
Ev lîstek nîşan dide ku zanistvanên kurd di warên wekî kîmya, erdzanî, çandinî, kompûter û jîngehzanî de gelek serketî ne û navên wan di nav çavkaniyên zanistî yên cîhanî de derbas dibin. Ev ji bo perwerdehiya bilind a herêma Kurdistanê dilşadîjek mezin e.

