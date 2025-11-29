Derewşanebûna 9 mamosteyên Zankoya Kurdistanê di asta cîhanî ya Îslamê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ev 9 mamoste û lêkolînerên Zankoya Kurdistanê yên bi navûdeng, di nav 1% ên lêkolînerên herî bandor ên cîhanê yên li gorî Dezgeha Referansa Zanist, Lêkolîn û Teknolojiya Îslamî (ISC) de cih girtine. Ev diyarker e ku zanistvanên kurd û Îranî bi awayekî çaktir di asta navneteweyî de tên naskirin.
Navên lêkolîner û qadên wan:
- Cefer Abdullazadeh – Zanistên Riwekan û Ajalî
- Celîl Fetihî – Zanistên Civakî
- Husên Beyranî – Endezyariya Kompûterê
- Abdullah Selîmî – Kîmya
- Etewałła Şîrzadî – Erdzanî û Jîngeh
- Qubad Şefîî – Endezyarî
- Mehmûd Koşensiba – Zanistên Çandinê
- Hêmen Şehabî – Erdzanî, Zanistên Çandinê û Endezyarî
- Kamran Çepî – Jîngeh û Jîngehzanî
Wateya girîng:
Ev lîstek nîşan dide ku zanistvanên kurd di warên wekî kîmya, erdzanî, çandinî, kompûter û jîngehzanî de gelek serketî ne û navên wan di nav çavkaniyên zanistî yên cîhanî de derbas dibin. Ev ji bo perwerdehiya bilind a herêma Kurdistanê dilşadîjek mezin e.
