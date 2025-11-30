«Rewşeke girîng ji rêz û edebên xwendina Quraanê Pîroz re»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Di nîvê şevê de, di nava bêdengiyek ku heta stêrk jî nagirîjîn, ayetek ji Sûreya Qesas min ber bi xwe ve kişand:
«فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِیَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن یَا مُوسَیٰ إِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ»
Ez rawestiyam. Ne bi lingan, lê bi dil.
Di wê kêliyê de, Çiyayê Tur di hundurê min de bilind bû.
Min bi xwe re got: Mûsa çi dît ku dilê wî lerizî û canê wî aram bû?
Çi bihîst ku êdî ti dengî ji bilî dengê Mafê (Heqê) ji wî re nayê bihîstin?
Û ji nişka ve, bangek di hundurê min de belav bû:
Eger tu jî dixwazî dengê Xwedê bibihîzî, Qur’an bixwîne!
Lê ne wekî xwendina pirtûkekê ji bo zanînê,
Belkî wekî gav avêtinê bo nava beşa pîroz,
Wekî çûyîna Çiyayê Tur,
Bi dilê tazî, bi lingê tazî, bi canê tazî...
Qur’an, ne pirtûkek e ku tenê bi çav bê xwendin û bi hiş bê fêmkirin.
Qur’an, dengvedana Xwedê ye ji bo dilên ku guhê can hene.
Edebê xwendinê (tîlawetê) tenê edebê derve nîne;
Edebê xwendinê wateya vê ye ku tu bizanî tu ketîye dergehê Xwedê,
Wateya vê ye ku tu bizanî her aya, nefasêk e ji aliyê Rebbê Alemanan,
Û tu, tu yê ku ev peyam ji bo te ye.
Eger tu dixwazî bibî **Kelimullah** (Kesê ku Xwedê bi wî re diaxive),
Eger tu dixwazî Xwedê navê te bi nav bike,
Divê tu neqlînên girêdana dinyewî ji lingên xwe derxî,
Divê tu ji deng û behsa dinyê dûr bisekînî,
Divê tu di tenêtiyeke paqij de, bi destûrxweşî (wûzû) û hebûn,
Li ber hevokek ku ji asîman hatiye, çok bidî,
Û bi dengê xemgîn,
Ne ji bo bihîstinê, lê ji bo ku **were bihîstin**,
Bixwîne (tîlawet bike).
Dû re, Qur’an bi te re eleqedar dibe (ûns digre),
Û gava tu dibî hevalê wê yê nehênî,
Ew rûyê xwe ji kîsê xwe derdixe,
Û te dibe rewangeha ronahiyê.
Û di wê tenêtiyê de,
Di wê kêliyê de ku ti dengî ji bilî lêdana dilê te û nefesa ayeyan nîne,
Dengêk ji hundirê dara canê te derdikeve:
«إِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ»
Û tu, êdî ew mirovê berê nînî.
Tu, bûye **Kelimê Dilê** xwe.
---
Hikmet Tê
Qur’anê Pîroz
Adabên Xwendina Qur’anê
