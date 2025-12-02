“Tomarkirina 4445 haletên îşkenceya ferdî û komî li girtîgehên Behrêynê de”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Raporeke amara ku ji aliyê Cemiyet Îslamî el-Wefaq ve hatiye weşandin, ragihandiye ku 3 hezar û 897 haletên îşkence û muameleya xerab bi kesan re li zîndan û girtîgehên Şahnişîna Behrêynê hatine tomarkirin. Dozên ku di heyama Çileyê 2018-an heya dawiya Îlona 2025-an de hatine tomar kirin.
Di raporê de ku hevdem ligel civîna Komîteya Neteweyên Yekbûyî ya li dijî îşkenceyê hatiye weşandin, tekezî li ser wê yekê tê kirin ku bûyerên hatine ragihandin bi kêmanî tiştên ku tîma yasayî kariye bişopîne û belge bike.
Di raporê de 548 bûyerên îşkenceya komî û muameleya xerab hatine tomarkirin, ku piraniya wan li Girtîgeha Navendî ya Jo qewimîne. Di heman girtîgehê de bi 2676 dozên îşkenceya takekesî herî zêde tê dîtin. Bûyerên din ên îşkenceya kesane ev in:
395 doz li girtîgeha El-Hewz El-Cef, 86 doz li girtîgeha jinan, 8 doz li girtîgeha zarokan, 3 doz li girtîgeha leşkerî ya Qurînê, 2 doz li girtîgeha El-Hura û 667 doz li girtîgehên ku navên wan nehatine eşkerekirin.
Di nava dozên îşkenceya ferdî de 3 hezar û 682 doz têkildarî mêran, 129 doz têkildarî zarokên mêr û 86 doz jî têkildarî jinan in.
Di raporê de cureyên îşkenceyê di 130 jêrsernavan de hatine rêzkirin. Cûreyên herî girîng ên binpêkirina mafên girtiyan ev in:
1. Binpêkirinên girêdayî rewşa tenduristiyê
268 haletên îhmalkirina dermankirinê
296 haletên vîrusa koronayê ji ber negirtina tedbîrên pêşîlêgirtinê
92 haletên dûrxistina ji seredana nexweşxaneyek an doktorê pispor
2. Destdirêjiya laşî û derûnî
923 haletên bêparbûna têkilîyê
416 di hucreya yek kesî de
3. Îşkence bi şîdetê
103 zêde kirin
67 rewşên giran
12 hêmanên îsota germ
Di raporê de di heyama navborî de 10 mirin ji ber îşkenceyê an jî encamên wê hatine tomarkirin; Ji wan: 4 girtiyan di heyama binçavkirinê de ji ber encamên bêparbûna ji dermankirinê jiyana xwe ji dest dan. 6 girtiyên din jî piştî ku hatin berdan ji ber mehrûmbûna ji muamele û îşkenceyê jiyana xwe ji dest dan.
Cemîat el-Wefaq tekezî li ser pêwîstiya bidawîanîna vê rewşê bi rêya pêkanîna mekanîzma dadweriya veguhêz li welat kir. Gel şeş pêşniyarên sereke dike, di nav de:
Pêdivî ye ku Raportorê Taybet ê Neteweyên Yekbûyî ji bo êşkenceyê serdana girtîgehan bike û li şahidiyên girtiyan guhdarî bike, dest bi plansaziyek ji bo tazmînata madî û manewî û mijûlbûna bi mafên qurbaniyên êşkenceyê bike, pêwîstiya dadgehkirinek giştî û serbixwe ya kesên girêdayî saziyên hikûmetê yên ku di kiryarên îşkencekirinê de cih girtine, û guhertina rêgezek ku li dijî qanûnên navxweyî yên li dijî qanûnên navxweyî ye.
