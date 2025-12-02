Berdewamiya qedexeyên Talîbanê yên li ser perwerdeya jinan; Yekîtiya Ewropî piştgiriya perwerdekirina jinên Afganî wekî doktor dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ofîsa Yekîtiya Ewropayê li Efxanistanê bi weşandina peyamekê li ser rûpela xwe ya Xê ragihand ku ew piştgiriya perwerdekirina jinan wek pisporên pizîşkî dikin.
Vê ofîsê îro sêşemî 11ê Kanûna Yekem di çarçoveya kampanyaya li dijî tundiya li dijî jinan de tekez kir: Yekîtiya Ewropî piştgiriya dabînkirina xizmetguzariyên tendirustiyê li Efxanistanê dike daku jin, keç û dayîk bigihin lênerîna jiyanî.
Di peyama sendîkayê de bal hat kişandina ser "çalakiya ji bo bidawîkirina tundiyê, ji bo misogerkirina gihîştina her kesî ji xizmetên tenduristiyê yên bi ewle" û pêwîst dibîne.
Bandora rasterast ya qedexeyan li ser pergala tenduristiyê
Dema ku Talîban di havîna sala 1400î de hat ser desthilatê, qedexeyeke tam li ser xwendin û perwerdekirinê li ser jin û keçên ku ji pola şeşan bilindtir bûn, hat sepandin, ku ev yek bandoreke rasterast li ser sektora saxlemiya Efxanistanê kir û kêmbûna karmendên bijîşkî yên jin di navendên pizîşkî de girantir kir.
Rapor nîşan didin ku di çar salên dawî de ti doktorek jin ji zanîngehên Afganîstanê mezûn nebûye.
Ev krîz di rewşekê de berdewam dike ku hîn jî Afxanîstan yek ji herî zêde rêjeya mirina dayik û jinan di cîhanê de tomar dike.
