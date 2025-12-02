Li bakurê Ramallahê 2 leşkerên Îsraîlê birîndar bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Çavkaniyên Îbranî ragihandin ku îro Sêşemê 2 leşkerên Îsraîlî di encama êrîşeke bi kêran de li nêzîkî dergehê bajarokê "Atirat"ê yê dikeve bakurê Rimêlanê li navenda Şerîeya Rojava ya dagirkirî birîndar bûn.
Artêşa Îsraîlî îdia kir ku hêzên wan piştî bûyerê ew operasiyon kirine armanc û kuştine.
Artêşa Îsraîlê di daxuyaniyekê de ragihand: Piştî wergirtina raporta derbarê kesekî gumanbar li nêzîkî bajarokê Atiratê, hêzên artêşê bo cihê bûyerê hatin şandin. Di berdewama daxuyanîyê de wiha hat gotin: "Di kontrolê de gumanbar êrîşî leşkeran kir û leşkeran ew kuştin."
Li gorî nûçeya Radyoya Îsraîlê, di vê bûyerê de 2 leşkerên Îsraîlê birîndar bûne û serbaz jî bi guleya artêşê hatiye kuştin.
Li ser vê bûyerê heta niha ti vegotineke serbixwe ji şahidên filistînî nehatiye weşandin.
................................
Dawiya peyamê/
Tags
Ramallah
birîndar kirin
Leşkerên siyonîs
Your Comment