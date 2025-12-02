“Berdewamîya girtina bixweber a şîayan li Behreynê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Pergalê Al‑Xelîfa di Behreynê de hîn jî siyaseta girtinên bixweber a li dijî şehîdan û şehîdwan de vedike. Hêzên ewlekariya vê welêtê jî hêzdar Fexrî El‑Raşid girtin, ji ber ku wî di merasima xweşxistina yek şehîdê de beşdarî kiribû.
Li gorî rapora Hey’eta Karên Eserên Behreynê, di mehê Tişrîna duwem a 2025ê de 43 doza girtina bixweber tên tomarkirin, ku bi girtina El‑Raşid vê hejmarê gihişt 44. Ji wan, 20 kes hatine azad kirin û 23 kes hîn jî di girtinê de mayine.
Hey’et daxuyaniyeya ku piraniya van girtinên ji ber beşdarbûnê li merasima xweşxistina Ebdullah Hesen hebûne, ku ev dîsa jî nîşan dide dewamandina hedefgirtina civakvanan ji ber bikaranîna mafên wan di pêşandana azad û aştîperwer de.
Hey’et piştgirî kir ku hejmara tomarkirî nîşanê siyaseta sistematîk a girtinên bixweber e, û ev çalakîyan têkçûnêya vekolîna mafên mirovan a navneteweyî û serhildana rastîya civakvanan a di azadî û ewlehiyê de ne.
Hey’eta Karên Eserên Behreynê berê jî xwestibû ku hêzên destûrê hemû kesên girtî bêyî şert û merc azad bikin, siyaseta çağkirinên ewlekariyê û hucûmên tesadufî rawestînin, û bi peymana navneteweyî xwe li parastina maf û azadiyên bingehîn hevseng bin.
–––
Dawiya peyamê /
Etîket:
Behreyn – Rejîma El‑Xelîfa
Your Comment