Li rojhilatê Enbarê ji aliyê hêzên Heşdî Şeibî ve girtina pêşengê Partiya Baas

Li gorî rojeva ajansa nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA – Heşdê Şaebî yê Iraqê îro Sêşemê ragihand ku hêzên îstixbarata vê rêxistinê karîbûn yek ji reklamkarên partiya Baasê li rojhilatê parêzgeha El‑Enbarê bigirin.
Di daxuyaniya Heşdê Şaebî de hatiye nivîsîn: “Beşa Rêveberiya Giştî ya Îstixbaratê bi hevkariya îstixbarata Lîwa 27 ê Mîsyonên Taybet, li herêma El‑Xeyrat a bajarokê Kêrmehê li rojhilatê El‑Enbarê, kariye yek ji endamên çalak di belavkirina partiya Baasê de bigire.”
Daxuyanî wiha lê zêde kir: “Girtin piştî şopandinên ewlekariyê û wergirtina destûrên dadwerî pêk hat û kesê hatiye girtin, bi belavkirina daxuyaniyan û broşûran, armanca wî ew bû ku di navbera xelkê parêzgeha El‑Enbarê de fitne û nakokî biafirîne.”
Heşdê Şaebî tekez kir ku kesê hatiye girtin ji bo temamkirina prosedûrên qanûnî radestî rayedarên ewlekariyê yên pêwendîdar hatiye kirin.
Heşdê Şaebî – Parêzgeha El‑Enbar – Partiya Baas
