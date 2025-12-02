Lêpirsîna fermî li Fransayê piştî bêrêzkirina Quranê li Mizgefta El-Rehma

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehl-ul Beytê (S.X)`ê -ABNA- Wezîrê karên hundir ê Fransayê ji destpêkirina lêkolînê derbarê kiryarên wêrankirin û xirabkirina mizgefta "El-Rahma" li bajarê "Le Puy-en-Valley" li herêma "Eute-Loire" ragihand. Ev kiryar piştî dîtina nusxeyên çirkirî yên Qurana pîroz û pirtûkên olî yên ku li ser erdê li yek ji salonên nimêjê yên vê mizgeftê sibeha yekşema borî hatin dîtin, hat kirin.
“Laurent Nunez” di daxuyaniyekê de ku di tora civakî ya “X” de belav kiriye, tekez kiriye: “Cihê kiryarên dijî olî li komara me nîne” û ev kiryara bi tundî şermezar kir.
Kesek an jî kesên ku dema mizgeft ji îbadetkaran vala bû, ketin hundirê mizgeftê, nusxeyên Quranê çirandin û hejmarek pirtûkên olî ji nav birin, bêyî ku peyam û sloganek li ser armanca xwe bihêlin.
Yek ji berpirsên mizgeftê li ser rûpela Facebookê ya vê navenda olî nivîsiye: “Polîs yekser giheştine cihê bûyerê, şopa tiliyan girtin û dest danîn ser dîska tomarkirina kamêrayên çavdêriyê û ev tişta ku qewimî karekî metirsîdar bû, lê di asta ziyanên madî de ma û hemû endamên civakê sax in”.
Qaymeqamê herêmê jî piştevaniya xwe ya tevayî ji rêvebirina mizgevtê re ragihand û got: hêzên ewlehiyê ji bo zelalkirina aliyên vê êrişê bi tevahî hatine komkirin.
Civata Ola Îslamê ya Fransî (CFCM) jî êrîş şermezar kir û ew kiryarek "îslamofobîk û xeternak" bi nav kir ku bi awayekî sembolîk pirtûka pîroz a Misilmanan li cihê îbadetê kir armanc. Vê konseyê ji misilmanên Fransayê xwest ku li hember dubarekirina van kiryaran hişyar bin.
Ji aliyekî din ve, Bencamin Suril, endamê opozisyonê di encumena bajêr de, bang li welatiyan kir ku beşdarî mîtînga li ber avahiya parêzgariyê bibin û nerazîbûna xwe li hember “her tundûtûjî li dijî kesên olî û cihên olî” nîşan bidin.
