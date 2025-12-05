Encamên serdana Barzanî bo Tirkiyeyê û pêşeroja partiyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Serdana vê dawiyê ya Mesûd Barzanî serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bo parêzgeha Şernexê, herçend serdanek normal xuya dike, lê çend faktorên siyasî û demkî bûne sedema qeyrana peywendiyên navbera Herêm û Enqerê; Ev rastî di demekê de derketiye ku Tirkiye bi danûstandinên rasterast bi Abdullah Ocalan re helwesta xwe ya di derbarê pirsgirêka Kurd de ava dike û di vê rewşê de her sembolek hevrikî dikare hesasiyetê belav bike.
Barzanî di demekê de ku parêzerên hêzên dije-teror ên hikûmeta Herêma Kurdistanê ala Kurdistanê li xwe kiribûn û ji aliyê Heşda Şeibî ve bi diruşmeya “Jiyan bê Pêşmerge nabe” hat pêşwazîkirin û ew wêne zû li ser torên civakî yên Tirkiyê belav bû û bû sedema nerazîbûnên niştimanperwerên Tirkiyê, ku Barzanî wek binpêkirina serweriya Tirkiyê bi nav kir.
Lê qeyran li wê derê dest pê kir ku ofîsa Barzanî bi tundî bersiva daxuyaniya Bakcelli da, ku ew bi neteweperestiya radîkal û "gurên boz ji kincên pez vedişêre" tohmetbar kir, û şêwirîna kevneşopiya hişmendiya PKK'ê ya dewleta Tirk ne asayî bû. Ji aliyê din ve hikûmeta Tirkiyê piştgirî da Bakcellî, Wezareta Derve ya Tirkiyê, Berdevkê Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) û wê demê Serokomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan bi tundî rexne li daxuyaniya ofîsa Nurzanî girt. Bertek nîşan da ku ji bo Enqereyê, parastina koalîsyona serdest û parastina Bakcellî wek stûna pêvajoya muzakereyê ya bi Ocalan re, gelek têkiliyên demdirêj ên bi Barzanî re girîngtir in.
Ji ber vê yekê ev nakokî di siyaseta kurdên Tirkiyê de nîşana guhertineke kûrtir bû. Eger berî niha PKK wek şirîkê sereke yê Enqerê di pirsa Kurd de dihat dîtin û Tirkiyê dixwest bi Hewlêrê re girêbestên petrolê û ewlehiyê îmze bike, niha bi destpêkirina gotûbêjên rasterast ligel Ocalan û rewakirina serdana parlamentoyê bo Îmraliyê.
Di rewşeke avê de hebûna PKK’ê ya bi sembolên netewî yên Kurd bi vegotineke ku Tirkiye hewl dide ji bo civaka Kurd dîzayn bike nayê xwendin. Di vê qonaxê de Tirkiye dixwaze çareseriyek li gor “yekserî” û “yekîtiye” bi rê ve bibe û îmaja “Pêşmergeyên Kurd” li nav axa Tirkiyê dikare van hewlan lawaz bike.
Lewma serdana Barzanî ya Şirnexê ne tenê di demeke ne guncaw de bû, lê bi qonaxa siyasî ya niha ya Tirkiyê re jî naxwîne.
Your Comment