Şermezara navneteweyî yekdi li ser hêrdana hêzên bersiva lezgin ku li ser zarokxaneke li Sûdan kirin, hate nîşandan

Li gor ragihandina ajansa Ehl-ul Beytê (a.s) – ABNA – koma mafparêzî, siyasî û mirovî yên hundirî û navneteweyî hêrdana “fecaetbar” a hêzên bersiva lezgin li ser zarokxaneke û nexweşxaneke di bajarê Kuluqi, yê di dewleta Başûrê Kordofanê Sûdanê de ye, bi tîrêjî (jenosîdeke hovane )şermezarî şermezar kirin.
Ev hêrdan gelek qurbaniyên dindar û zarokan jê gihand, û piraniya wan zarok bûn.
Hejmara Qurbanîyan û Rewşa Tibbî
Hükûmeta Sûdan ragihand ku hejmara qurbanîyan di ev hêrdan de, ku bi dron hatî kirin, gihişte ٧٩ kes, ku di nav de ٤٦ zarok û ٣٨ birîndar hene.
Wezareta derve ya Sûdan ev çalakî “qirkirina neteweyî ya xirab û xofnêk” nav kir û got ku ev ber dewama hêrdanên rêxistinî li dijî cîwanên civakî ye.
Hişyarî li Civaka Navneteweyî
Ev wezaret hişyarî da ku bêkirina civaka navneteweyî di berî ev çalakiyan de dê sababê dubarekirinê bibe, û li hember Şûraya Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî û aliyan din mesûliyeta warî kir.
Ragihandina Tora Pêşkêşkerên Tibbî
Tora pêşkêşkerên tibbî ya Sûdan jî ragihand ku heta niha ٥٠ kes, di nav de ٣٣ zarok, ٤ jin û gelek alîkarên xelasbûnê, nas hatine kirin.
Ew hêrdan ra “tûrsazîya ne mirovî” got û hêzên bersivê lezgin wekê alîkara rasterast nîşan kirin.
Ew jî ji Rêxistina Neteweyên Yekbûyî û komeleyên mafparêzî û merhemetparêzî dawet kirin da ku “çalakîyên zîv û karâmad” pêk bihin bo rawestandinê hêrdanên dijî cîwanên sivîl û piştgiriyek bilez daynin bo sektora tibbî û armaşgerî.
Daweka Partiya Kongreya Sûdan
Partiya Kongreya Sûdan, yê li Başûrê Kordofan, bi kêşa malbatên qurbanîyên peyivî pirrî xwe daxist û diyar kir ku pêdiviye aliyan leşkerî mesûliyeta xwe bînin û hêrdanên li navenda girîng wek ku dibistan û nexweşxane hene, rawestînin.
Ev partî dawet kir ku hewlên navneteweyî werin dan da hembêzîya mirovî yê insanî were sazkirin û vegerîna ser rêya siyasî were pişqefandin.
Peyama Komîsyona Ewropayê
Ji aliyê din ve, Komîsyona Ewropî ya Karûbarên Krîzê, ev êrîş weke "sûceke şer a eşkere" bi nav kir û daxwaza lêkolîneke navdewletî ya bilez û dadgehkirina tawanbaran kir. Saziyê hişyarî da ku kiryarên bi vî rengî pêvajoya alîkariyên mirovî dixe xeterê û ji bo pêşîgirtina li dûbarebûna wan, pêwîstiya helwestek bi biryar a cîhanî duqat dike.
............................
Dawiya peyamê/
Tags
Sudan
Hêzên berteka bilez
sûc
Şermezara navneteweyî yekdi li ser hêrdana hêzên bersiva lezgin ku li ser zarokxaneke li Sûdan kirin, hate nîşandan
Hêrdana dronê hêzên bersiva lezgin li ser zarokxaneke, sedema pêle şermezarkirina ya hundirî û navneteweyî pêk anî.
Li gor ragihandina ajansa Ehl-ul Beytê (a.s) – ABNA – koma mafparêzî, siyasî û mirovî yên hundirî û navneteweyî hêrdana “fecaetbar” a hêzên bersiva lezgin li ser zarokxaneke û nexweşxaneke di bajarê Kuluqi, yê di dewleta Başûrê Kordofanê Sûdanê de ye, bi tîrêjî (jenosîdeke hovane )şermezarî şermezar kirin.
Your Comment