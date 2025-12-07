Serokwezîra Almanya: Piştgiriya ji bo Îsraîlê stûneke berdewam a siyaseta Berlînê ye

Ji ajansa nûçeyên navneteweyî Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA – Ferederîx Mîrts, Serokwezîrê Almanya, piştî gihîştina Qudsê ragihand ku piştgirî ji Îsraîlê re – ku ev cara yekemîn e ji dema hilbijartina wî wek serokwezîr ew serdana vê welatî dike – beşek bingehîn ê siyaseta Almanî pêk tîne.
Serokwezîrê Almanya hebûna xwe li Qudsê wek “şerefek mezin” pênase kir û got: “Armanca vê seferê ew e ku careke din tekezî li ser vê yekê bê kirin ku rawestana li kêleka vê welatî, navçeya esasî û sabît a Komara Federal a Almanya bûye û wê her bimîne.”
Mîrts di meha Tebaxê de bi sepandina qedexeyeke ne tevayî ji bo hinartina çekên Almanî ber bi Îsraîlê ve – wek bersiv ji operasyona qirkirinê li Xezzeyê – hêrsa rayedarên Îsraîlî xistiye. Lêbelê, ev qedexe di dawiya Mijdarê de û piştî lihevkirina agirbestê li Xezzeyê hate rakirin.
Mîrts ji bo ravekirina vê biryarê got: “Operasyona artêşa Îsraîlê li Xezzeyê ji bo me hin dijwarî û mijarên tevlihev afirandin (…) û me bersiv da wê. Me her wiha fêm kir ku di esasê xwe de, tu cudahiyeke bingehîn di navbera me de nîne.”
Wî tekez kir: “Îsraîl mafê xwe yê parastinê heye, ji ber ku ev tenê rêya piştevaniya mafê hebûna Îsraîlê ye.”
Heke tê payîn Serokwezîrê Almanya îro sêşemê (Yekşemê) bi Binyamin Netanyahû, Serokwezîrê Îsraîlê re bicive. Li gorî texmînên Telslê, ev sefer wekî bûyerek girîng tê dîtin, bi taybetî ji ber ku Netanyahû di du salên borî de bi berpirsiyariya komkujî û qirkirinê li Xezzeyê, rastî veqetandina navneteweyî tê tê.
Tê payîn ku Mîrts û Netanyahû li ser hewldanên ji bo derbasbûna qonaxa duyemîn a lihevkirina agirbestê li Xezzeyê gotûbêj bikin; lihevkirinek ku nêzî du mehan e têcibî tê kirin.
