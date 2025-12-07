Qanûna karûbarê leşkerî, destpêka kampanyaya hilbijartinê ya 2026-an a Îsraîl

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehl-ul Beytê (S.X) - ABNA - Komîteya Karûbarên Derve û Ewlehiyê ya Knessetê di destpêka hefteya borî de dest bi lêkolîna pêşnûmeya qanûna leşkerî kir. Pêşnûmeya ku ji aliyê "Boaz Bismut" serokê vê komîtê ve hatiye pêşkêşkirin, û armanca wê rêkxistina proseya bêparkirina xwendekarên dibistanên olî yên cihûyan ji xizmeta leşkerî ye. Bi pêşkêşkirina guhertoya nû ya yasayê û hewldana bilezkirina proseya yasayî, serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu hewil dida ku peyameke zelal bi aliyên Haredî re bide ku ew bi ciddî ye li ser pesendkirina yasayê û danîna efûyê; Çalakiyek ku bingehê dide van partiyan ku vegerin nav koalîsyonê û aramiya wê heya roja yasayî ya hilbijartinan (Cotmeha 2026) misoger bikin.
Lê di pratîkê de nakokî û lihevnekirinên li ser vê qanûnê bûne destpêka nefermî ya kampanyaya hilbijartinên dahatû ya Îsraîlê. Beşek girîng ji nûnerên hevpeymaniyê êdî hêviya xwe ji pesendkirina yasayê an jî mayîna hevpeymaniyê heta sala 2026 namîne û reftarên xwe li gorî hesabên kesane sererast dikin; Hinekan jî bi eşkere li dijî pêşnûmeya qanûnê derketin. Ji aliyê din ve, opozîsyon hewl dide vê qanûnê bike mijara sereke ya kampanyaya hilbijartinê ya bê.
Bertekên li ser qanûna leşkerî
Di dema destpêkirina pêdaçûna proje yasayê de, çend wezîr û nûnerên hevpeymaniyê ragihandin ku ew ê li dijî guhertoya wê ya niha derkevin. Ofir Sofir, Wezîrê Koç û Koçberan (Partiya Siyonîst a Olî) ya Îsraîlê ev qanûn wekî cihê şermê bi nav kir û gef xwar ku heta bi bihaneya ku ji hikûmetê bê avêtin jî dê li dijî wê deng bidin. Alîkara Wezîrê Karên Derve (Partiya Hêviya Nû) ya Îsraîlê Şarîn Heskil jî nerazîbûna xwe nîşan da. Ji bilî wan çend nûnerên partiya Likud jî nerazîbûna xwe li hember proje yasayê an jî guman li ser hin bendên wê nîşan dan.
Yuli Edelstein, serokê berê yê Komîteya Ewlekarî û Karûbarên Derve (Likud), tekez kir ku guhertoya pêşniyarkirî ya Bismuth di rastiyê de teşwîqkirina reviyan e. Got jî: Armanca qanûnê parastina hevpeymaniyê ye, ne bihêzkirina xizmeta leşkerî. Û pesendkirina wê jî wê bibe derbeyek li ser ewlekariya Îsraîlê.
Bi vî awayî, Netanyahu bi du pirsgirêkên dijberiya di nav partiya Likud de -her çend kêm, lê girîng- û dijberiya nûnerên partiya olî ya Siyonîst re rûbirû ye. Li gorî nûçeyên medyayê, Netanyahu kûrahiya vê dijberiyê û hesasiyeta pêşnûmeyê kêm nirxandibû. Her wiha hat ragihandin ku hin nûnerên li dijî pêşnûmeyê ji aliyê xizmên Netanyahu ve bi tedbîrên tolhildanê hatine tehdîdkirin.
Muxalefet jî vê xitimandinê baş dizane. Beşên rastgir û rastgirên tund dixwazin para Haredim ji leşkeriyê zêde bikin; Di rewşa ku artêş bi kêmasiyeke giran a hêza mirovî re rû bi rû ye. Lê Netanyahu ji bo saxbûna xwe ya siyasî pêdivî bi partiyên Haredî heye. Vê pêwendiya siyasî her guhertinek di qanûnê de bo wî buha kiriye û ew xistiye navbera du fişarên dijber, daxwazên rastgir ên dabeşkirina bi awayekî adil ya barê xizmetguzariyê û pêwîstiya erêkirina partiyên Haredî.
Muxalefet niha bi vê nakokiyê zextê li Netanyahu dike û raya giştî seferber dike. Armanca sereke ya opozîsyonê zêdekirina xwepêşandanan û xurtkirina komên fişarê ye, nemaze tevgerên ku rezervên artêşê temsîl dikin, zextê li nûnerên koalîsyonê bikin ku ji pêşnûmeyê paşve negerin. Vê stratejiyê di pratîkê de pêşnûme ji bo Netanyahu veguherand xefikek siyasî û nakokiyên di nav koalîsyonê de girantir kir.
Opozisyon hêvî dike ku derengxistina pesendkirina yasayê di dawiyê de bibe sedema têkçûna tam ya proje yasayê, gurbûna kêşeyan di navbera Netanyahu û partiyên Haredî û heta îhtimala rûxandina hevpeymaniyê û lidarxistina hilbijartinên pêşwext.
Betalkirina axaftina Netanyahu ji nişka ve û nîşaneyên destpêkirina kampanyaya hilbijartinê
Biryar bû Netanyahu bo cara yekem bi rêya axaftineke vîdyoyî ya tomarkirî li ser pêşnûmayê helwesta xwe ya fermî eşkere bike. Armanca axaftinê bandorkirina li ser raya giştî, şandina peyameke hişyariyê ji bo kesên ku di nav hevbendiyê de nerazî ne, û dilniyakirina partiyên Haredî bû. Lê tenê çend xulekan piştî ragihandina vê axaftinê Naftali Bennett û piştre Yair Lapid ragihandin ku ew ê piştî Netanyahu jî biaxivin.
Çend saet şûnda, ofîsa Netanyahu axaftina xwe betal kir bi hinceta bernameyên mijûl; Hinceteke ku ji aliyê medyayê ve bi berfirehî hat rûreşkirin. Vekoleran got ku tu axaftinek tomarkirî bi hincetên weha nehatiye betal kirin, û ku sedema rastîn tirsa Netanyahu ji encamên siyasî yên navxweyî û berteka beşên rastgir û artêşê bû.
Opozisyonê ragihand ku betalkirin nîşana lawaziya Netanyahu û haydariya wî ji bêparastinbûna pêşnûmeyê ye. Lapîd got: Pitik reviya. Peyam eşkere ye: ev qanûn dê derbas nebe.
Ev bûyer destpêka nefermî ya kampanyaya hilbijartina 2026-an bû.
Xalên sereke yên hilbijartinên 2026'an
Medya Îsraîlî dibêje ku hilbijartinên pêşwext dê bi giranî li ser şerê Xezzeyê û rola hikûmetê di têkçûna ewlekarî ya 7ê Cotmehê de, komîteya lêkolînê ya fermî ya êrîşê, pêwendiyên derve yên Îsraîlê bi taybetî ligel rêveberiya Trump, krîza sîstema dadwerî û helwesta Dadgeha Bilind, dadgehkirina Netanyahu û îhtîmala daxwaza wî ya efûyê û rûbirûbûna dezgehên dadwerî û dezgehên dadwerî be.
Netanyahu ji van eksê re amade ye û di nav baskê rastê de ti cudahiyeke girîng di wan de nîne. Lê tekane mijara ku wî li ber bingehên rastgir û tundrew datîne pêşnûmaya ku xwendekarên cihû ji leşkeriyê bêpar dike ye; Pêşnûmeyek ku di derbarê wê de lihevhatinek rastîn tune. Ji ber vê sedemê, dibe ku ev mijar bibe eksena siyasî ya herî girîng a hilbijartinên 2026'an; Di rewşekê de ku dîsa mijara dagirkerî û niştecihbûnê - berevajî dehsalên borî - ji navenda nîqaşên hilbijartinan dernakeve.
................................
Dawiya peyamê/
Tags
Îsraîl
hilbijartinên Îsraîlê
xizmeta leşkerî
leşker
Nakokiya(Gotûbêja) siyasî ya li ser pêşnûmeya ku xwendekaran ji xizmeta leşkerî ya li dibistanên olî yên Cihûyan bêpar dihêle, atmosfera siyasî ya Îsraîlê ber bi qonaxeke hilbijartinê ve biriye û di nav koalîsyona Netanyahu de nakokiyên kûr derxistiye holê.
Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehl-ul Beytê (S.X) - ABNA - Komîteya Karûbarên Derve û Ewlehiyê ya Knessetê di destpêka hefteya borî de dest bi lêkolîna pêşnûmeya qanûna leşkerî kir. Pêşnûmeya ku ji aliyê "Boaz Bismut" serokê vê komîtê ve hatiye pêşkêşkirin, û armanca wê rêkxistina proseya bêparkirina xwendekarên dibistanên olî yên cihûyan ji xizmeta leşkerî ye. Bi pêşkêşkirina guhertoya nû ya yasayê û hewldana bilezkirina proseya yasayî, serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu hewil dida ku peyameke zelal bi aliyên Haredî re bide ku ew bi ciddî ye li ser pesendkirina yasayê û danîna efûyê; Çalakiyek ku bingehê dide van partiyan ku vegerin nav koalîsyonê û aramiya wê heya roja yasayî ya hilbijartinan (Cotmeha 2026) misoger bikin.
Your Comment