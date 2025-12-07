Firîşteyên ku ji rastî û xweşiya temenê xwe hatine bêparkirin: Zarokên karker

Li gorî Wezareta Perwerdeyê ya Iraqê, rêjeya devjêberdana dibistanê di sala 2018’an de ji %6 derbaz kiriye ku ji ber bêwarî û xizaniyê gelek ji wan dev ji kar berdane û dest bi xebatê kirine.
Her çend li Herêma Kurdistanê karkirina zarokan zêde bûye jî, li gorî UNICEF’ê, jiyana zarokan li Herêmê baştir bûye. Li gorî rapora UNICEF’ê, Herêma Kurdistanê di warê gihiştina ava vexwarinê û xizmetgûzariyên tenduristiyê de pêşketinek bidest xistiye. Lêbelê, rapor dibêje ku Herêma Kurdistanê hewceyê zêdetir perwerdeyê û bidawîkirina tundiya li dijî zarokane.
UNICEF’ê di rapora xwe de diyar kiriye ku li Herêma Kurdistanê nêzîkî %96’ê zarokan diçin dibistana seretayî û %67 jî, piştî qedandina dibistana seretayî diçin dibistana navîn.
Rêxistinê bang li Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir ku ji bo parastina mafên zarokan, veberhênanê li xizmetgûzariyên ku rasterast sûdê didin zarokên ku ji şer û hejariyê bandor bûne, bike. UNICEF’ê bang li Herêma Kurdistanê kir ku sînorek ji bo hemû cûrên tundiya li dijî zarokan dayne.
Di heman demê de, rêxistinên mafên mirovan û zarokan dibêjin ku yek ji cûrên herî xeternak yên keda zarokan ku îro derketiye holê, karanîna zarokan di warê îstîxbarat û sîxûriyê de ye. Hinek dezgehên îstîxbaratê yên li çaraliyên cîhanê, zarokan wekî beşek ji dezgehên xwe bikar tînin û wan di sîxuriyê de bikar tînin.
Rêber Apo di rojên Cejna Qurbanê de de li Îmraliyê bi malbata xwe re hevdîtin pêk anî ku di nav endamên malbatê yên çûn hevdîtinê de zarok jî hebûn. Şîreta yekem a Rêber Ocalan a ji bo zarokan ew bû ku bixwînin û pênûsek diyarî hemû zarokan kiriye da ku weke peyamekê ji hemû zarokên cîhanê ku bixwînin û dev ji xwendina xwe bernedin. Serok Apo di vê hevdîtinê de ji zarokan re dibêje “Emê bi hev re jiyaneke nû ava bikin.”
