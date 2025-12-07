Kurd û pêşeroja Sûriyê di bin dîtina ( ji perspektîfa )Mezlûm Kobaniyê de

Li gorî ajansa nûçeyên navneteweyî Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA –Mezlûm Kobani, Feremandariya Giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD), di gotûgoyekê de bi Kanta Ehmed—bijîşk û lêkolînera bilind ya Encûmena Jinên Azad û endamê dawem a Encûmena Têkiliyên Derveyî yên Amerîkayê—der barê girîng tirîn pirsên Sûriyê û Kurdistana Sûriyê piştî qediya şerê navxweyî û xweşbûna dewleta Beşar Esed axivî.
Kampa Hol: Krîza bê-dengiya Bakurê Rojhilata Sûriyê
Kobani got: Ji wê demê de ku serok Tramp yardımên USAID kêm kir, me hêza mirovan û piştgiriya kêmî hene ji bo rayedariya Kampa Hol. Ji ber vê, QSD hewce bû bi budceya xwe ji bo ewlehiya kampê, û ev jî tê wateya ku çavkaniyên me yên ji bo parastina herêmên xwe têne kêm kirin.
Sûriya di destpêka qonaqekî nû de ye
Feremandariya giştî ya QSD di dewamê de axivî ku hêzên QSD di nav qonaqekî îstîranê de ne û Sûriya bi hevpeyivînên nû bi Rojava re tê girtin. Lê ev guhertinên siyasî yên navneteweyî tiştek ji rastiyên dijwar a warê şerê naxwazin kêm bikin.
Di derbarê hezma DAIŞ de jî wî zêde kir: “DAIŞ hîn jî zindû û çalak e. Piştî ku koalîsyona cîhanî li dijî DAEŞ rawestî, îro ku nîşanên radestbûna wan dide xuyanî, hêzên me di Reqa, Dêrezor û deverên din de qurban dibe.”
Wî got: “Zêdetir ji 26 hezar navendên girtinê û sê zindana mezin hene ku hemî nêzî 10 hezar bandorên DAEŞî tê de ne û hemî wan nijadekî zêde metirsî ne.”
Amerîka piştgirî dike, lê kêm
Kobani têkiliyên xwe yên nêzîk bi armişta Amerîkayê nasandin û got: “Armişta Amerîkayê tê hewl dan ku li dijî DAEŞ serkeftî be، lê em hewce ne bi piştgiriya siyasî ji Kongre û ev gelek girîng e. Delal e ku Tramp dixwaze ku Sûriya bi karî be، û ji bo wê divê piştgirî li QSD bikî، û QSD jî divê beşek bibe ji koalîsyonê diji DAEŞ û beşek ji dewleta nû ya Sûriyê.”
Rekakî 10ê Adarê: Qopandina Yekbûnê di Çarçoveyê Dewletê Nû de
Wî der barê rekakî 10ê Adarê got: “QSD pêkhateyekî mezin û aloze hene: 100 hezar hêz—70 hezar şerwan û 30 hezar Asayîş û Polîs—waluparastina herêmên xwe.”
Wî di dewamê de axivî ku li gorî gotûgoyên bi Tom Barrack û fermandarên armişta Amerîkayê، biryar tê dayîn ku QSD sê ketîbe û du yekîneya taybet ji bo ewlehiya sınor û yekîneyên jinan ava bike. Wî got: “Amerîka hîn jî tê fêm kirin ku parastina vê pêkhatiyê ji bo me zêde girîng e û ne bêyê ku perçe bibin.”
Nîgeranî li siyaseta Ehmed Şer‘
Wî li ber siyaseta dewleta niha ya Dîmêşq got: “Piştgiriya Amerîkayê ne divê bêşert be. Niha tu şertê ji lê Ehmed Şer‘ nehatiye daxistin، herçend ku ew fermandarê Talîbanê Şam bûye û me xwe baş nas dike، û erdê li ber destê wan bû. Heman kês in ku Alevî û Druzî û yên din kuştin، û di vîdeoyên xwe de jî hatin dîtin ku “carî jî asteng kûrdan” dibin.”
QSD wekî hevpeyivînekî piretnîk
Wî li pêkhateya etnîkî ya QSD axivî: “Em hevpeyivînên me yên kurd، erebên sekolar، mesîhî û grûpên cuda cuda hene. Ji ber vê، em nakokiya navxweyî ya kêmtir hene، lê ev dibin sedema astengbûnê li awêtinê ya dewleta nû. Wan yekîneyên jinan tune، em jî nikaribin jinên şerwanê xwe cuda bikin.”
2026: Salekî belaşîna dîrokê
Wî got: “Ger Ehmed Şer‘ bi siyaseta jîraneyê were، dibe serkeftî be. Sala 2026 dê salekî çavkanî be. Dîmêşq divê bizane ku Alevî، Druzî û Ereb sekolar piştgiriya QSD dikin، û zevîniyekî ne ji civaka Sûriyê neyê jêbirin—berhemê şer in.”
Di dawiyê de Kobani jî jê hat:
“Amerîka divê rolêkî balanse bigire. QSD ne hebûna jîgerîne. Em pêwîstiya me bi guhertinên rastin hene، ne bi peymanên belav.”
