Bihuşta derewîn a pêşveçûnê Herêma Kurdistanê

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Li seranserê Herêma Kurdistanê modeleke siyasî hewl dide xwe ferz bike; Nebatên daran ji bo texmînkirina çenteyê kesk li Hewlêrê, vekirina korîdorên kesk, planên daristanan û projeyên enerjiya paqij ku îro bûne sembola propagandaya dewletê.
Ev gavan her çiqas pêwîst û hêjayî nirxandinê bin jî; Lê metirsî heye ku ew bibin amûrek ji hukûmetek ku ji şîdeta siyasî, bêserûberî, gendelî, mûçeyên paşdemayî û hilweşîna baweriya gel bêtir tê zanîn. Lewma ev guhertin ne pêngaveke nû ye, lê modeleke siyasî ya krîzê û çandina çend daran nikare wê rizgar bike.
ji "dîjîtal" berbi "kesk"; bêyî ku rengê siyasetê biguhere
Beriya destpêkirina vê pêla jîngehê, hikûmeta Herêma Kurdistanê bi îdiaya bazdana ber bi paşerojê ve, hewl dida paşeroja projeya “guhertina dîjîtal” û hikûmeta bingehê ya hikûmetê bike. Lê binesaziyê nehat desteserkirin, mûçe hatin paşxistin û hişyarî aloz ma û tora gendeliyê hîn jî guncaw e. Materyalên dîjîtal ne tenê krîza mûçe çareser kirin an jî bûn bingehek ji bo reforman di avahiya îdarî de. Ji ber vê yekê, dema ku vê kampanyaya dîjîtal nikaribû baweriya gel bikişîne, rengê paleta propagandayê guherî; Ji şîna dîjîtal heya kesk jîngehê.
krîza veşartî; hilweşîna baweriya gel
Di bin van qatên reklamê de krîzek kûrtir heye. Karmendên hikûmetê li benda mûçeyên xwe yên paşdemayî ne, rêjeya bêkariyê ya ciwanan, kirîza avê belav bûye û elektrîk hê jî bêîstiqrar e. Sermayedar jî ji ber nebûna ewlehiyê û êrîşên balafirên bê mirov rawestiyaye.
Nîşana eşkere ya vê têkçûnê beşdarbûna tenê ji sê parên xelkê di hilbijartinên Iraqê yên Mijdara 2025`an de ye û li hinek deverên navçeyê jî beşdarbûn gihiştiye asta herî nizim a dîrokî. Ev ne bêalî ye; Belê, ragihandina dûrketina ji sîstemeke siyasî ya bêbandor e.
Dîplomasiya Pirrengî an jî derketina Dewleta Navendî
Herêma Kurdistanê tekezî li ser dîplomasiya nerm û geşepêdana dîplomasiyê kiriye wek teqlîdkirina modelên Siûdiyê û Îmaratê; Lê berevajî vê yekê, aborî û saziyên weke dayîna mûçeyan û arastekirina xizmeta refahê ji bo misogerkirina vê modelê weke rastiyeke bi îstîkrar derdikeve holê.
Li hemberî vê yekê saziyên nêzî partiyên herêmê yên weke Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Navenda Ruanga zêdetir pêş ketine. Ev sazî, her çendî bi eşkere sembolên civaka sivîl bin jî; Lê di pratîkê de şûna dewleta Bush girtin û li gorî dilsozî û nîşaneyên partiyê bûne mînaka alîkariyê.
stirana tal a çandin û tinekirina daran
Dema ku li Hewlêrê bi hezaran dar diçînin, bi hezaran ciwanên Kurd li Belarûs, Balkan û Derya Spî koça dijwar û metirsîdar kirin; Xelkê ku pirraniya wan zêdetirî 100 hezar dolar e, ewlehiya wan a pîşeyî nîne û ji ber tundûtûjiya partiyan û bêîstiqrariya herêmê direvin.
Bi gelemperî, veguheztina dîjîtal, planên kesk, navendên xêrxwaziyê û dîplomasiya biyanî hemî nîşaneyên yek nimûne ne: guheztina qedehan bêyî guhertina naveroka wan. Gelê Kurd, lê tiştekî asayîtir û asantir, di wextê xwe de, di dema xwe de, elektrîk, av, dezgehên bikêr û pêşerojeke bikêrhatî dixwaze.
