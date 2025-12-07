Petrola Herêma Kurdistanê gihîşte Axa Amerîkayê

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Ji nû ve destpêkirina hinardekirina petrolê ji Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) bi rêya boriya petrolê ya Iraq-Tirkiyeyê nîşana xurtkirina polîtîkayên Washingtonê yên li hember hevkar û reqîbên li herêmê ye.
Du meh piştî vekirina boriya petrolê ya Iraq-Tirkiyeyê, di 24ê Mijdarê de, tankerek petrolê ku petrola xav a Hikûmeta Herêma Kurdistanê (HKI) ji bendera cîhanê hildigirt, li termînala petrolê ya Louisiana ya li Dewletên Yekbûyî rawestiya. Her çend hawirdekirina petrola Amerîkî bi piranî li ser bingeha bazirganî û bihayê taybet be jî, barkirin bêyî agirbesta sêalî ya bi navbeynkariya Amerîkayê di meha Îlonê de di navbera Bexda, Hewl û şîrketên petrolê yên li bakurê Iraqê dixebitin de ne mimkun bûya. Bûyerê rawestandina hinardekirina xetê ji bo zêdetirî du salan bi dawî kir.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di dehsalên dawî de di avahiya enerjiyê ya Iraqê de roleke girîng lîstiye; Ji dabînkirina mûçeyên Kurdan li gorî destûra bingehîn a 2005an bigire heya piştgiriya hevdem a şîrketên Amerîkî li başûr û bakurê Iraqê, wî navbeynkariya peymanên berê yên Bexda-Hewlêrê li ser dahatên petrolê kiriye û Tirkiye, Iraq û Herêma Kurdistanê teşwîq kiriye ku li ser boriya petrolê lihevkirinek dawî bikin. Ew rol îro jî girîng e, hem ji bo aramiya yek ji veberhênerên petrolê yên sereke yên cîhanê û hem jî ji bo şîrketên Amerîkî yên ku dixwazin projeyên xwe li bakur mezin bikin an jî li başûr vegerin çalakiyê, wekî ku di peymana dawî ya Exxon Mobil de tê nîşandan.
Çima rafineriyên Amerîkî li petrola Kurdistanê digerin?
Li gorî Kpler, tankera petrolê Sea Wiz Brazos di dawiya Cotmehê de nêzîkî 1 mîlyon bermîl petrola xav a Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) li bendera Cîhan bar kir û dûv re ber bi Louisiana ve çû. Li gorî Kpler û TankerTrackers, tê payîn ku di pêşeroja nêzîk de tankerên petrolê yên din ber bi Dewletên Yekbûyî ve biçin.
Yek ji ajokarên sereke yên wan îxracatan hewcedariyên rafineriyên Amerîkî ji bo petrola xav a navîn û asîdî ne; Cureyek petrolê ku di nav Dewletên Yekbûyî de têra xwe nayê hilberandin an jî bi bihayek maqûl nayê veguhastin. Her çend Dewletên Yekbûyî petrola sivik û şîrîn îxrac dike jî, ew hîn jî ji Rojhilata Navîn û Amerîkaya Latîn petrola navîn, giran û tirş îtxal dike da ku hewcedariyên xwe yên rafineriyê bicîh bîne.
Şîrketên hinardekirina petrolê yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) piştî vekirina boriyê ji bo kişandina kirrûkaran dakêşanên girîng pêşkêş kirin. Beşên pêşîn bi piranî ber bi rafineriyên Ewropî û Deryaya Navîn ve diçûn, ku kirrûbirên kevneşopî yên petrola bakurê Iraqê ne berî ku boriyê di Adarê de were girtin.
Li gorî Iraq Oil Report, ji zeviyên Kerkukê petrol ji cîhanê re nehatiye hinardekirin û hemî petrola hinardekirî ya heyî ji zeviyên herêmê tê dabînkirin.
Berî girtina di sala 2023an de, boriya Iraqê ya ber bi Tirkiyeyê ve rojane 400,000 heta 450,000 bermîl petrol hildigirt, ku ji wan 350,000 heta 375,000 bermîl a Herêma Kurdistanê û 75,000 heta 100,000 bermîl a hikûmeta federal bû. Hinardekirinên heyî hîn negihîştine vê astê.
Girîngiya jeopolîtîk a boriya Iraq-Tirkiyeyê
Peymana demkî ya li ser vekirina boriyê rê li ber danûstandinên berfirehtir di navbera Bexda û Hewlêrê de li ser veberhênan û hinardekirina petrola bakur, û her weha çareserkirina deynê zêdetirî 1 milyar dolarî ji bo şîrketên petrolê vekiriye. Li gorî peymana Îlonê, ji fîrmayeke şêwirmendiya rojavayî tê xwestin ku rewşa dayinê analîz bike û divê peyman piştî Kanûnê mehane were nûkirin.
Derfetên enerjiyê ji petrolê bilindtir in
Piraniya gaza xwezayî ya li başûr wekî berhemeke petrolê ya duyemîn tê lêkolînkirin, lê Herêma Kurdistanê xwedî rezervên girîng ên gaza ne-petrolê ye û potansiyeleke mezintir ji bo veberhênana elektrîkê heye. Xurtkirina hevkariya enerjiyê di navbera Bexda û Hewlêrê de dikare rê bide şîrketên navneteweyî ku projeyên gazê pêşve bibin û bi vî rengî gaza bêtir li seranserê Iraqê îxrac bikin.
Bi heman awayî, hefteya borî depoya gazê ya herî mezin a herêmê bi mûşekan hate êrîşkirin; Êrîşek ku rola zêde ya gazê li herêmê nîşan dide, encamên ewlehiyê jî hene.
