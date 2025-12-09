Enqere û Şam xwe amade dikin ku êrişî Kurdistana Sûriyê bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Li gorî ragihandina Kurdpress bi peyama kovara yûnaniyê Banking News, Dimeşq ji bo şerê dijî hêzên kurd tê amadekirin. Dema dawî ya jêbirina peymanê yê hevbeşkirinê — ku di mehê Adarê de di navbera “Hikûmeta Demmî ya Sûriyê” ya îslamger û Hêzên Parastina Gel (QSD/SDF) de hate îmzarkirin — nêzîk dibe, lê tu pêşveçûn nehatîye kirin û aliyên du aliyan ber bi têkeliya giran de ne. Herçend xeberên li ser pêşveçûn weşan kirin, lê Al-Monitor di dawiya Tişrîna Paşîn de ragihand ku hemû proses rawestî ye. Aldar Xelîl, endamê bilind a siyasî ya QSD, jixwe ragihand ku ji Tişrîna Yekemê ve tu têkilîyek ji hêla dewletê ve nehatîye çêkirin û Dimeşq tenê “xeyaleke hebûna prosesê” afirandibû da ku seferê serok Ehmed al-Şer‘a ber bi Waşingtonê were pêkanîn.
Ji wê demê ve, raporên domeyan li ser şerên navbera hêzên dewletî û QSD, ji Heleb heta Reqa û Dêrezorê, weşandî ne. Dewlet û hevalê sereke ya wê, Tirkiyê, hişyar kirine ku nebinçavkirina peymanê heta dawiya salê dikare bibe sedemê çalakiyên leşkerî. Tirkiyê QSD’ê wekî qisma PKK dide nasîn.
Di rojan dawîn de, têkiliyên dijî QSD zêde bûne. Di 6ê Berfanbarê de, Hakan Fîdan, wezîrê derveyî Tirkiyê, ragihand ku QSD “tu armanc” ji bo cebirkirina peymanê tune ye û hişyar kir ku Ankara bi dawiyê de çalakiyeke leşkerî dide destpêkirin heke peyman newere cebirkirin. Wî jî got: “Ne dikare du artêş li yek welatê hebe.”
Roja paşîn, Hemze Mustefa, wezîrê agahiyê ya Sûriyê, hişyarîyekî nû ji QSD re day û got ku Amerîka dikare wan jê bixe. Wî dawakir ku Mazlûm Ebdî, fermandarê QSD, “derfetên dîrokî” ji dest da û mijara fîderalîzm û herêmîkirina siyasî “tevda betalkirî ye.” Ew jixwe ragihand ku “tu alternatîf” ji peymanê 10 Adar tune ye û ew tenê “rêçikandina hevbeşî” ye. Hemze Mustefa hişyar kir ku têkçûna peymanê dikare Sûriyê ber bi du senaryo bigihîne: mayîna dirêj a Amerîkayê — ku ew wî “ne gengaz” dibêje — an jî derketina wisa ku li Afghanistanê bû.
Li ser heman rojê, Ebdî dîsa bang kir ji bo “axaftinê” da ku Sûriyeyek “demokratîk û herêmî” were avakirin, û ketina hukûmeta Eset jixwe “demekî dîrokî” navdar kir. Ew got ku rewşa niha hewce ye ku hemû aliyên neteweyî bi berdestiyekî hevpar re bicivin ser axaftinê.
Lê bi awayekî parodoksal, li heman demê dewlet û Tirkiyê têkiliyên leşkerî zêde kirin. Dewlet unitên drone-yî li Dêrezorê bicih kir û Tirkiyê jî leşkerê piştgir li erdê Helebê şandin. Hikumeta îslamger ya li Dimeşq heta niha tu nişan neda ku dixwaze bi partiyên din — bi taybetî bi kêmeyên etnîkî — desthilatdarî parve bike. Jîşeya nû ya Sûriyê jî piştî salekê dur tê kontrolkirin ji hêla hevparên îslamger ve. Ji ber vê yekê, têgihiştina QSD di çarçoveya pergalê de zor xuya dike.
Gotinên Fîdan û Mustefa jî vê tiştî piştrast dikin: herçend QSD amade ye bo diyalogê, Tirkiyê û dewlet rêça şerê dixwazin. Dibe ku çalakiyên mezin yên leşkerî dijî herêmên QSD heta piştî dawiya salê dest pê bikin. Du sedem vê demjimêranê bi hikûmetê re digel dikin: yekem, hêvîya ku sanksyonên Amerîkayê li Sûriyê heta dawiya salê bêne betalkirin û şerê berî vê dikare vê prosesê qedexekirin; duyem, dawiya peymanê dê bo Dimeşq “sedema qanûnî” yê ketina berxwedanê afirîne.
QSD di navbera 70,000 û 100,000 şervanên xwe de hene, ku hêzên perwerdekirî û xwedî tecrûbe ne, lê piraniya wan ne Kurd in û ji eşîrên Ereb in, hinek ji wan beriya niha piştgiriya xwe ji Şerîetê re ragihandine. Ji ber vê yekê di rewşa şer de îhtîmala cudabûn û heta xiyanetê jî heye. Hevsengiya hêzê di berjewendiya hikûmetê de ye, lê Qasd xwediyê şiyana berxwedanê ya dirêj e û eger şer têk bibe, dibe ku Amerîka û rojava helwesta xwe ya piştevaniya hikûmetê biguherînin.
Hin analîstan Sûrî dibêjin ku Amerîka dihêle Tirkiyê Dimeşqê bide teşwîqa şerê dijî QSD da ku dewlet bike behs û Waşington bikaribe daxwazên xwe — bi taybetî fîderalîzm — li ser al-Şer‘a bicîh bike. Her paşvegerîna QSD dikare pirsgirêkên nû ji bo dewletê afirîne, bi taybetî di nav Dûruzên Suweydê û Alawiyên darên rojavayê Sûriyê de.
Xizmeta Cîhanê - Di demekê de ku muhleta cîbicîkirina rêkeftina pêkvejiyanê di navbera hikûmeta Sûriyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de nêzîk dibe, nîşan dide ku pêvajo rawestiyaye û her du alî ber bi rûbirûbûna leşkerî ve diçin. Hikûmeta Sûriyê û Tirkiyê hişyarî dan ku cîbicîkirina rêkeftinê heta dawiya salê dibe sedema operasyonên leşkerî yên mezin.
