Tolhildana Amerîkayê ji hilbijartinên gelerî û tevgerên berxwedanê li Iraqê/ endezyariya nerasterast a hêzê li Bexdayê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Di rojên dawîn de siyaseta Iraqê bi awayekî dikşotî û têkelihetî tê derbas bûn. Çavkaniyên hukumetî û siyasî diyar dikin ku Waşington di astengiya ragihandina firehtirîn pakêtê sanksiyonan de ye؛ pakêtek ku dê rêgezên siyasî, aborî, fasaîlên çetesaz, her weha bank û kompanîyên darayî û sermawebarên nêzîk bi Îranê bike armanc.
Ev sanksiyonên nû—bi têkildarî bi tawanên “hevkarî bi Îranê، şikandina sanksiyonan û beşdariyê di pergalên darayî yên neşafaf de”—di dema axaftinên girîng a pêkhatina hukumeta nû de hatiye lîstik anîn، û pêkanîna nişanên nêzîk dimîne ku Iraq dê di salekî siyasî zaf xurt bin.
Rêçika Amerîkayê: Rawestandina hêza Îranê di Iraqê de
Di hejmarên zanîn de tê gotin ku hemberiyên Amerîkayê di civînên dawîn de li Baqdadê rêzgirtine ku armanca sanksiyonan ew kes û kesayetan in ku bi nav de têne nasîn wekî beşdarên “piraşkirinê، finansandina komên nêzîk bi Îranê و têkiliyên bazirganiyê yên nedaxûr”.
Çavkaniyên ku bi al-Arabî al-Cedîd re axivîne، dibêjin ku hindek endamên fasaîlên çetesaz—ku niha di parlamana nû de jî cih digirin—dibe ku di lîsteya sanksiyonan de werin qeyd kirin. Her weha، Amerîka beşek ji vê kampanyayê bersiva hûmûzekî dawîn li qada neftê و gazê ya Herêma Kurdistanê dide nasîn.
Pakêtek fireh، pêkanîna sanksiyonên salên dawîn
Ragihandinên nêzîk bi hukumetê diyar dikin ku lêkolînên veşartî yên Amerîka derbarê pergalên darayî، ewlehiya و bazirganiyê yên dehên kesayetan و kompanîyên Iraqî qediya، و ku pakêta nû dibe firehtirîn pakêt be ku Iraq di salên borî de tê dîtin.
A’id al-Hilalî، siyasîyek nêzîk bi serokwezîr، difiroşe ku Washington ev çalakî wekî beşek ji siyaseta nû ya xwe ji bo kêmtir kirina hêza zêdebûya Tehranê di pergalên Iraqê de diyar kirine. Li gorî wê destûr، sanksiyon dê bi hêra tevlî hev were ragihandin da ku şokê siyasî و aborî neyê çêkirin.
Karûbarê siyasî: Zorba ser pêkhatina hukumetê
Analîstan bawer in ku ev sanksiyon dê werin bikaranîn wekî amûrê zordarkirinê li ser prosesê pêkhatina hukumeta nû.
Nizar Haydar، rêvebira Navenda Agahiyê ya Iraqî li Waşingtonê، hişyarî didê ku Amerîka dibe dijî cihgirtina wezîr an erkanên nêzîk bi komên çetesaz a hevparên Îranê bêje “na”، çalakiyek ku dikare balansa siyasî dagire و prosesê pêkhatinê zêdetir sar bike.
Karûbarê aborî: Tîrsiya li bazar، dînar و sermawe
Tiştekî ku analîstan li ser bikeflînin ev e ku sanksiyonên nû dê kerema zordariya aborî li Iraqê zêde bikin. Li hemberê rêzên aborî têkanîye yên ku têne nîşandan، hene:
- dilopbûna liqîdîte و asteng di pergala darayî yên girêdayî bi dolarê de،
- zêdebûna daxwaza dolarê di bazara azad de و daketina nirxa dinarê،
- rawestandin an derengkirina projeyên sermawebar،
- zordariya peyda kirina pergal و lîvên bazirganiyê.
Her weha، kompanîyên sanksiyon-kiriye dibe ku bêparve bin ji hemû têkiliyên aborî yên bi hukumetê re.
Sanksiyon di demjimêra nû de: Berdewamî û strategi
Wezareta Darayê ya Amerîkayê di çend salên borî de gelek car sanksiyonan li ser bank، kompanî و kesayetan Iraqî bicih kirine bi tawanên wekî “hevkarî bi Îranê، qeraxiya darayî و firotina çalakiyên rextiman”. Di nimûneyê dawîn de، Waşington di Tîrmehê borî de dawet kir ku torêk têne gerîn ku neftê Îranê bi belgeyên Iraqî çalakî qacûr dike.
......................
dawiya peyamê
Tags
Iraq
Bexda
Şîiyan
ambargo
Amerîka
Iran
Eniya berxwedanê
Your Comment