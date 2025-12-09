Cewher Herkî: Tawanbarkirinên ji hêla PDK va bêbingeh u sexte ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Cewher Mihyedîn Herkî Serokê Eşîreta Herkîyan di daxûyanîyekê da tawanbarkirin u idiayên Dezgeha Emnî ya PDK bêbingeh u sexte zanî û ragihand ku amade ye li himber her dadgeheke navdewletî ya bêalî amade be. Kurê Cewher Herkî jî ku di mukurhatina Berpirsê YNK yê Xebatê da navê wî hatîye, gotîye ku tiştên wî gotîye tam derew in û ez amade me li dadgeheke navdewletî amade bim ta ku aşkira bibe ku PDK derewan dike.
…………………
Dawiya peyamê
Your Comment