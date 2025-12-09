HSDê rapora rojnameya orşelîm Post a li ser kêmbûna alîkariyên Amerîkayê red dike.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Berdevkê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Ferhad Şamî got, "Em dixwazin zelal bikin ku hevpeyvîna rojnameyê bi Mazlum Ebdî, fermandarê giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD), re xelet e."
Fermandarê giştî negot ku alîkariya heyî kêm bûye, lê got ku ew demkî kêm bûye û niha vegeriyaye rewşa normal.
Ajansa Pêşxistina Navneteweyî ya Dewletên Yekbûyî (USAID) piştgiriya darayî û mirovî ji bo Camp Hall berdewam dike.
Ev zelalkirin armanc dike ku her nezelaliyek ku di çarçoveya agahdariya hevpeyvînê de hatî pêşkêş kirin rast bike.
