"PKK bihayê aşitiyê diyar kiriye; Erdogan amade ye ku bide?"

"Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) ragihandiye ku ew tenê dê bi têkoşîna Osmaniyê (Ankara) re bipeyive, heke Abdullah Öcalan, serokê girtî yê vê komeleyê, were berdan. Ev daxwaz dikare Tirkiyeyê bi krîzeka neteweyî re rû bi rû bike."
**Siyaya Şer Digihîje Maseya Negarîyan:**
Piştî salên tansiyona berdewam, guhertinên meydanî li Sûriyê, û zêdebûna pestoyên navxweyî li ser hikûmeta Tirkiyeyê, niha raporan nîşan didin ku PKK nîşaneyan dişîne ku mûzakerat bi Ankarayê ve careke din bên destpêkirin.
Lê biha vê mûzakereyê giran e û ji bo Recep Tayyip Erdoğan, serokkomarê Tirkiyeyê, ji hêla siyasî ve pir biha ye: ew jî berdan an jî rola Abdullah Öcalan di pêvajoya mûzakeratan de ye.
**Öcalan tenê girtiyek navdar nîne. Ji bo milyonan kurd, ew sembola projeya neteweyî ya kurd e. Li hember, ji bo milyonan tirk — bi taybetî di çarçoveya ewlekarî de — ew "terorîstê yekem" e; avakerê şoreşger ku deh salan şidat û bêstabilî çêkiriye. Berdana Öcalan dikare bibe biryara herî cidî ya dîroka nûjen a Tirkiyeyê.**
PKK bi vê hestgermiyê baş agahdar e. Ev komele, bi hesabkirina pestoyên aborî, protestoyên navxweyî, û şerên herêmî yên Tirkiyeyê ji Sûriyê heya Qefqasyayê, bawer dike ku Erdoğan bi aşitiyê re hewce ye û ji vê rewşê wekî levheyeka zextê sûd digire.
**Rêbaza Xeta Sor a Ankarayê li hember rastiyên nû:**
Hêzên agahdariyê yên Tirkiyeyê di sala 1999an de, Öcalan li Kenyayê girtin û birin Tirkiyeyê. Ew destpêkê hat îdamkirin, lê piştî rakirina cezayê mirinê di sala 2004an de, hukm wî hate guhertin û bêdawî hate zîndanê. Öcalan hê jî li zîndana pir ewle a li girava Îmralî ya Deryaya Marmarayê tê girtin û salan tenê girtiyê vê giravê bûye.
**Rewşa fermî ya Tirkiyeyê her dem aşkera bûye: Öcalan divê tu carî neyê berdan. Heta di dema "Pêvajoya Aştiyê" ya 2013-2015 ku pêşketina herî zêde di mûzakeratan de hate bi dest xistin, ew ji zîndanê şiyana tesîrê dikir lê berdana wî tu car nehat mijar kirin.**
Lê niha siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê guheriye ji ber ku:
- Aborî di rewşeke nazik de ye.
- Tevgera siyasî ya kurdan li hember zextan hê jî bandor e.
- Partiya AKP ya hukumdar bi kêmbûna girîng a dengan rû bi rû maye.
- Hevbendiya neteweperestan ku carekê yekgirtî bû, niha ji bo rûbirûbûna pirsgirêka kurdan şikestiye.
Ev rewş paradoksek çêkiriye. Berdana Öcalan ji bo gelek kes nayê hizir kirin, lê bêdengmaniya daxwazên kurdan jî ji hêla siyasî ve pir biha ye. Rêbaza ewlekarî ya çend dehsalên dawî, PKK têk neçû û tenê qada şer ber bi bakurê Iraqê û Sûriyeyê ve guherand.
Ji ber vê, pirsê Erdoğan ê îro ev nîne ku "Ma rêbaza kevn bersiv dide?" lê ev e: Ma ew amade ye ku rîska mezin a siyasî ya bipejirîna rêbazek nû bistîne?
Nîşandana Hêza PKK'yê:
Daxwaza berdana Öcalan tenê sembolîk nîne; ew beşek ji stratejiyeke mezintir e.
PKK dizane ku her mûzakereyek bê tevlîbûna rasterê ya damezrînerê vê komeleyê, di nav laşê rêxistinê û beşeke mezin a civaka kurd de dê wekî nederbasdar were dîtin. Di çîroka PKK'yê de, Öcalan "Nelson Mandela yê kurdan" e.
Di heman demê de, komele dixwaze berî destpêkirina mûzakeratan, imtiyazeke mezin a siyasî ji Tirkiyeyê bistîne da ku vê yekê bixwaze tesqela siyasî ya Ankarayê biceribîne. Her nermijî — hata herî kêm — di mijara Öcalan de, ji nêrîna PKK'yê "serkeftineke psîkolojîk" tê hesibandin.
Di nav Tirkiyeyê de jî ev daxwaz dikare erdhejek çêke ji ber ku:
- Neteweperest berdana Öcalan wekî xeta sor dibînin.
- Li hember, komên çepgir û hin kanalên kurd bawer dikin ku bê tevlîbûna Öcalan aşitiya rastîn mimkin nîne.
Tesîra vê yekê li ser siyaseta navxweyî ya Tirkiyeyê dikare pir kûr be. Hevbendiya siyasî ya Erdoğan dibe ku bişkive; Partiya Tevgera Neteweyî (MHP) dê reaksiyonek neyînî nîşan bide, lê dibe ku beşek laşê AKP'yê piştî kêmbûna tansiyonan û afirandina fezayeke siyasî ya nû ji vê biryarê re alîkariyê bike. PKK bi rastî li ser van şikestinan dilîze.
Perspektîva Mûzakeratan a Nediyar:
Heta ku her du alî bên ser maseyê, çarçoveya mûzakeratan dê nazik be ji ber ku:
- Tirkiye dezmana çekan û hilweşandina tevahiya saziyên PKK'yê dixwaze.
- PKK naskirina siyasî û cureyek otonomiyê dixwaze.
- Bawerî di navbera her du aliyan de hema bêje sifir e.
Şertên herêmî jî hevkêşeyê tevlihevtir dikin ji ber ku:
- Liqê Sûriyê yê PKK'yê (YPG) bi alîkariya Dewletên Yekbûyî dewletek şevê li bakur-rojhilatê Sûriyê çêkiriye.
- Li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, Tirkiye bi domdarî li dijî pozîsyonên PKK'yê operasyonan pêk tîne.
- Hin welatên herêmê jî gorî şertan, carinan dijî û carinan bi hev re tevdigerin bi komanên kurdî re.
Ji ber vê, aşitî di navbera Tirkiyeyê û PKK'yê de ji jîngeha herêmî veqetî nîne û her lîstikvan beşek ji rêgirtina serkeftina reqîbê digire.
Ji ber vê yekê, îhtîmala gihîştina peymandana domdar kêm xuya dike, lê ku her du alî heta di derbarê mûzakeratan de diaxivin, nîşan dide ku zêdebûna hewcedariyê û guhertina hesabkirinan e.
Erdoğan û Bêdawiya Hilbijartinan:
Erdoğan siyasetmedarek e ku carinan nîşan daye ku karî biryarên mezin û nehêvî digire. Heke ew bi vê encamê bigihîje ku mûzakereyeke kontrolkirî bi PKK'yê re dikare başûr-rojhilata Tirkiyeyê aram bike, tevlîbûna leşkerî ya welatê derve siviktir bike, û fezaya siyasî ji bo hilbijartinên pêşerojê vekirîtir bike, dibe ku ew têke vê rêyê.
Lê berdana Öcalan — an jî dayîna roleke giştî ya wî — dê bibe qumara herî xeternaka siyasî ya dema Erdoğan ji ber ku ew metirsiya:
- Bela wêranker a xezeba dijwar a neteweperestan
- Şikestina gengaz a hevbendiya hukumdar
- Îhtîmala derketina bêsebiriyên kolanan
Li hember, reddîna tevahiya mûzakeratan jî bihayek heye: berdewamkirina serhildanê, bêstabilîya siyasî di nav kurdan de, û şerê sîya bêdawî yê herêmê yê ku Tirkiye nikare vê yekê bidomîne.
Tirkiye û PKK careke din hev di qada siyasetê de temaşa dikin; her du alî lawaziyên aliyê din dibînin. Lê berdana Öcalan tiştek ji imtiyazeke siyasî dûrtir e — ev xaleke girîng di bîra dîrokî ya netê Tirkiyeyê ye.
Heke ev bi rastî daxwaza destpêkê ya PKK'yê be, Anqara li hember hilbijartineke qerare danîye: an qanûnên siyaseta nûjen a Tirkiyeyê careke din binivîse, an jî dehek din şerê sivik a domdar bipejire.
PKK bihayê aşitiyê diyar kiriye. Ma Erdoğan dikare — û dixwaze — wê bide?
Nivîskar: Brandon J. Weichert
Çavkanî: The National Interest (DYA)
