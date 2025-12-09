Civîna Xiristiyan û Misilmanên Alman bi helkefta 60emîn salvegera belgeya "Nostra Aete" + wêne li mizgeftekê hat lidarxistin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S.X) - ABNA - Civîna hevpar a nûnerên Misilman û Katolîkên Almanyayê li Mizgefta "Selimiye" ya Germersheimê - bajarê eyaleta Rheinland-Pfalz a li rojavayê Almanyayê hat lidarxistin. Ev civîn her sal di navbera nûnerên Konferansa metranên Elman (DBK) û Meclîsa Koordînasyona Misilmanan a li Elmanyayê (KRM) de tê lidarxistin û îsal jî li cihekî sembolîk li hundirê mizgeftê hate lidarxistin.
Li gorî Konferansa metranên Alman, mijara sereke ya civîna îsal 60. salvegera weşandina belgeya dîrokî "Nostra Aete" bû; Belgeyek ku di salên 1962-1965an de di dema Civata Vatîkanê ya Duyem de hat pejirandin û peywendiyên Dêra Katolîk bi olên ne Xiristiyan û bi taybetî îslamê re hat diyarkirin û rê li ber diyaloga navbera olan vekir.
Berdevkê Encumena Hevrêziya Misilmanên Almanyayê “Elî Mete” di vê hevdîtinê de got ku “Nostra Aete” di dîroka peywendiyên olî de xaleke werçerxanê ye û heta niha jî weke bingeheke girîng ji bo jiyana hevbeş û pêkvejiyana civakî tê dîtin. Wî bal kişand ser wê yekê ku Encumena Hevahengiya Misilmanan li Almanyayê pêbend e bi berdewamiya van diyalogan bi hemû olan re li ser bingeha wekhevî û rêzgirtina ji hev re.
Di beşeke din ya civînê de nûnerên Misilman û Katolîk hişyarî dan ku cîhan rastî pêleke alozî, nakokî û cudabûnê hatiye. Wan tekezî li ser pêwîstiya olan kir ku bi hev re li dijî tundî, nefret û cihêkariyê li her deverê cîhanê rawestin - çi li Almanya, çi li Ukrayna û çi li herêma Rojavayê Asyayê.
Endamê komîsyona diyaloga navbera olan a konferansa metranên Alman metran Carlhans Dietz jî diyar kir ku dêra Katolîk di demên dijwar de jî bi diyaloga olan ve girêdayî ye. Wî bal kişand ser geşbûna meylên otorîter û neteweperestiyê yên li Rojava û wiha got: "Dema maf ji aliyê desthilatdaran ve were diyarkirin, mafên mirovan wê bibin qurbaniya yekemîn."
Di dawiyê de wiha pê de çû: "Erka xiristiyanan e ku rûmeta hemû mirovan biparêzin; ol, esl û netewe çi dibe bila bibe. Civîn ne tenê parastina mafên xwe dike, di heman demê de ji bo azadiya olî ya hemû cîhanê jî têdikoşe.
