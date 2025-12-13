Fermandê Hêza Bejayî ya Artêşa Îranê: Em amade ne li himber her gefekê rawestin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- General Elî Cihanşahî di nav koma femande û karmendên Biryageha Herêma Başûr- rojhilatê ya Artêşa Îranê de got ku Komara Îslamî ya Îranê bi piştgiriya şiyanên navxweyî, feraseta rêberê bilindqedir û piştgiriya gel di şerê 12 rojî yê dasepandî yê dijmin de nehişt ku ew bighêjin armancên xwe yên kirêt.
Fermandê Hêza Bejayî ya Artêşa Îranê bal kişand ser cih û şûna erdnîgarî ya Komara Îslamî ya Îranê jî u got: Îro rojê hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê di warê teknolojiyên nû gotinên cidî hene û ev şiyan encama pêbaweriya bi şiyanên navxweyî ne. Fermandê Hêza Bejayî ya Artêşê tekez kir: Komara Îslamî ya Îranê ti carî zordarî qebûl nekiriye û her tim li hember zorbêjên cîhanê rawestaye.
……………….
Dawiya Peyam/
Your Comment