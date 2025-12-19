Îmamê Înîyê yê Mehabadê:Werin em şeva Yeldayê veguherînin şeva vejandina adetên kevn û xwe ji zêdegavî û luksê dûr bixin.

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA- Îmamê Mehabadê di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê de, bal kişande ser girîngiya geşepêdana çanda mêvanperweriyê û aramiyê di Îslamê de, got: Ziyaret û mêhvandarî ji wesfên girîng ên misilmanan e û divê em şeva Yeldayê ji bo pêşxistina olperestiyê û zindîkirina adetên kevnar bikar bînin.
( tecemulatê)Mamosta Ebdulselam Îmamî tekez kir: Yek ji sedemên kêmbûna şeva mayî jî îsraf û luks e.
Melayê înê ya Mehabadê her wiha destnîşan kir: Kesê ku ji bo razîbûna Rebbê xwe gavan bavêje û di warên curbecur de alîkariya hewcedaran bike dê gelek xelat werbigire.
Îmam înê ya Mehabadê di berdewamiya axaftinên xwe de bi boneya hatina cejna jidayikbûna Îmam Muhemmed Baqir (S) pîroz kir û bi boneya hatina heftiya hatin û çûnê, hewlên çalakvanên vê deverê bilind nirxand.
Beriya xutbeyên nimêja înê hin ofîs ji bo lêkolînkirina pirsgirêk û daxwazên xelkê maseyên xizmetê vekirin.
