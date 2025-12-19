Amerîka dê bibe armanca herî mezin ya hinartina petrola Herêma Kurdistanê

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA- Neftekirin – Rêya çalakbûnê ya stratejîk
Simon Watkins, şirovekarê bazara neft û gaz û nivîskarê kovara OilPrice, di nûçeyekî ji beşa navneteweyî ya Ajansa Mehre de, gotiye:
Dewleta Amerîkayê ê di demeke nêzîk de rolê girîng li destpêkirina vegerandina neftê Herêma Kurdistanê bibe, û di mehên dawî de, dibe ku şahîdî şandina neftê Herêma Kurdistanê li Amerîkayê bibin.
________________________________________
⚙️ 1. Destpêkirina peywendiya nû ya enerjî
• Gihiştina yekemîn barkirina neftê Herêma Kurdistanê bi rêya xeta borî ya Iraq–Tirkiyeyê, wekî bûyerê nîşaneqedar hate dîtin.
• Daxuyaniyên pêşesaziya enerjî nîşan dikin ku plana vegerandina neftê li rojava hate saz kirin; Amerîka dixwaze bibe armanca sereke.
• Herçî hîkmeta teknîkî ya nav çêkerên neftê bi serhêlên Amerîkayê heye, girîngiya rastîn li hîkmeta siyasî û stratejîk de ye.
2. Peyama siyasî ya neftekirin
• Destpêkirina vegerandina neft li Amerîkayê li ser demekî tê ku hûcûman li berî civakên enerjî yên Herêma Kurdistanê, wekî gaza Kormor, diqewimin.
• Ev di dêrsê siyasî de nîşan dide ku Amerîka ne ji Iraqê dikeve, belkî hêvî dike ku li wir manêt, bi rêya enerjî û diplomasîyê bifikire.
• Vebûna konsolxaneya mezin a Amerîkayê li Hewlêr, îşaret dike ku Washington dixwaze li Kurdistanê berdewam bibe.
➡️ Di bin vê çarçoveyê de, vegerandina neft wek “çeştrêkê piştevaniya ne fêrî” ji bo hêlên enerjî ya Herêma Kurdistanê tê dîtin.
________________________________________
🏛️ 3. Herêma Kurdistan – Xeweta maniya Amerîkayê li Iraq
• Di salên dawî de, Herêma Kurdistanê bûye cihê hembêzî û berpirsiyariya Amerîkayê û hevpeymanên rojavayî.
• Pêşketina bazara neftê Kurdistanê pêkan dide peywendiyekî qulxistî ya aborî û ewle li nêzî Amerîkayê û Hewlêrê.
• Ev girîngbûn dike ku maniya siyasî ya Washington li Iraqê bê dewam û berdewam.
________________________________________
🔍 4. Mebesta stratejîk derbasî neftê re
• Amerîkayê ne tenê dixwaze neftê bikeşîne, lê dixwaze bi kompaniyên Amerîkanî re di qada lêgerîn, hilweşandin, şandin û xizmetkirinê de qebûl bike.
• Ev tankeyên aborî li ser vê danana siyasî–ewle de tendirîn e;ew li heman demê dibe beşek ji strategîya Waşingtonê ji bo berxwedana li ser hêzên Çîn û Rûsyayê li Iraqê.
• Lêbelê buye amrazek ji bo peyda kirina cihê derbasdar di Şerê energîyê de.
________________________________________
🔮 5. Dûrbinî ya demên pêş
• Zêdebûna vegerandina neftê Herêma Kurdistanê li Amerîkayê ne tenê guherandina bazarê neftê ye,— belkî dike ku Amerîka wek aktorêkî girîng li siyaseta Iraqê tê nasîn.
• Di rojan pêş de, Waşington bi xebatekî çalak de dibe, bi rêya Herêma Kurdistanê maniya xwe çalak dike.
• Enerjî dibe amrazek ji tevahî stratejîya berdewamî ya Amerîkayê li Iraqê û derdorin Kurdistanê.
________________________________________
🧭 Kurtasîya dawî
Li hember çavkaniyên Watkins:
Vegerandina neftê Herêma Kurdistanê li Amerîkayê nîşan dide ku Waşington dixwaze di stratejîya xwe ya li Iraqê de bibûne aktorêkî nû,
û bi rêya enerjî û piştgirîya eknomîk, maniya siyasî û ewle ya xwe li Herêma Kurdistanê qulxistî bike.
………..
Dawiya Peyam/
Di raporekê de, Amerîka dê bibe armanca herî mezin ya hinartina petrola xav a Herêma Kurdistanê di demeke nêzîk de û ev bûyer dê bandoreke mezin li ser jeopolîtîka herêmê bike.
Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA- Neftekirin – Rêya çalakbûnê ya stratejîk
Your Comment