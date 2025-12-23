"Bahoza Eqsa" Îsraîl tevlihev dike... Krîza "lêpirsînê" diteqe, û lerzên piştî têkçûnê hilweşîna efsaneya ewlehiyê eşkere dike.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Komîsyona Wezîran ji bo Qanûnan, duşemê, li ser projeyeke qanûnê ya avakirina "Komîsyona Lêkolîneke Siyasî ya Neyênî" ku dê lêkolîna "Xetên 7/10" bike, peyman dan. Ev gav wekî hewldaneke berbiçav a serokwezîr Binyamîn Netenyahu ji bo dûrxistina berpirsiyariya wî ya rasterast ji ber hilweşîna pergala ewlekarî û xofê ku Îsraîl her tim bi xwe re pesnê wê daye, hate teswîrkirin.
Netenyahu di civîna yekem a komîsyona taybet de got: "Divê pêvajoya çêkirina biryaran ji Pêkhatina Aqsayê ve, vekişînê, heta red û reformê were lêkolînkirin... Ez dê kêfxweş bim ku her kes van agahiyan fêm bike. Ez bawerim ku ew dê ji tiştên ku dibihîzin şok bibin."
Lê gotinên Netenyahu nekarin tûfanê ya navxweyî aram bike. Lîderê opozîsyonê Yayr Lapîd, komîsyona pêşniyarkirî wekî "ne komîsyona lêkolînê ye, lê belgeya mirina rastiyê" teswîr kir, û bi gotineke zarevanane zêde kir: "Yitzhak Rabîn ê mirî dê pir berî Netenyahu were pirsîn." Lapîd diyar kir ku armanca komîsyona pêşniyarkirî ew e ku "rexnên bêdeng bike, delîlên veşêre, lêkolînê pîs bike, û ji berpirsiyariyê xwe birevin", bi îşareteke zelal a hewldana bar kirina gunehên xetên berê yên hikûmetê li ser şikesta mezin a Îsraêlê di 7ê Cotmehê de.
Di nava van gengeşeyan de, nepeymanî di nav hikûmetê de derket holê. Wezîr Ze'ev Elkîn li hember pêşniyarê sekinî, hişyariya kir ku modela pêşniyarkirî dê destûrê bide hikûmetê ku hemî endamên komîsyonê bi rêya serokê Kenesetê (ji aliyê koalîsyonê ve tê diyarkirin) diyar bike, ku dê wê bibe "amûreke xwepêşandanê ne lêkolînê".
Protestoyan tenê bi gengeşeyên siyasî sînordar nemabûn. Komeleya "Konseya Cotmehê" ku ji malbatên kuştiyên Îsraêlî pêk tê, li ber qesra serokwezîr protestoyan li dar xist, projeya qanûnê dirandin û hikûmetê tawanbar kirin ku "diparêze berxwedana wan a dîrokî ya roja ku berxwedêr beşek nû ya serkeftinê nivîsîn".
Ji aliyê xwe ve, Wezîrê Dadê Yarîv Levîn, li dijî xwezaya dadmendiyê şer kir, tevlîbûna serokê Dadgeha Bilind di hilbijartina endamên komîsyona lêkolînê de red kir, û got: "Divê pergala dadmendiyê faktorêke sereke be ku di çarçoveya vê lêkolînê de were lêkolînkirin." Ev derbarê kûrahiya krîzê ye ku êdî bi sînorên ewlehiyê sînordar nema, lê bingehên avahiya siyasî û dadî ya Îsraêlê jî pêçand.
Li aliyê din, berxwedêrên Filistînî dom dikin ku "Tûfana Eqsayê" tenê operasyoneke leşkerî nebû, lê erdhejek stratejîk bû ku taziyê û xiyaleya serketina Îsraêlê derxist holê, û erdhejek siyasî û civakî ya navxweyî hilweşand ku hê jî berdewam e. Di nav pejirandinên zêde yên Îsraêlî de ku "7ê Cotmeh felaketeke ewlehiyê bêhempa bû" jî heye.
Nexşeya krîza navxweyî ya Îsraîlê piştî 7ê Cotmehê:
Krîza Siyasî: Belavbûna hikûmetê, dozên li ser Netenyahu, lêkolînên xeta ewlehiyê.
Krîza Civakî: Nerazîbûna giştî, protestoyên malbatên qurbanan, "Konseya Cotmehê".
Zaravêtina Efsaneya Ewlehiyê: "Pergala ewlekarî û xofê" ya Îsraêlê bi awayekî giran hate hilweşandin.
Qeşa Diyarkirina Berpirsiyariyê: Hewldanên Netenyahu ji bo bar kirina gunehê li hikûmetên berê, opozîsyon û malbatên qurbanan bersiv didin.
Qelsiya Binyadî: Gengeşeyên li ser roleke pergala dadmendiyê nîşan didin ku krîz bingehên pergala Îsraêlê jî tê de ye.
Ev rewş hem nirxandina xetên Îsraîlê ya 7ê Cotmehê, hem jî berdewamiya bandorên wê yên dirêj-ya demî li ser siyaseta navxweyî û têkiliyên derveyî yên Îsraîlê nîşan dide.
