Konferansa çapemeniyê ya Kongreya Navneteweyî ya Rûnwarên Fıkhî yên Rêberê Giranqedr hate lidarxistin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA –, Civîna çapemeniyê ya kongreya navneteweyî ya ramanên fiqhî yên Rehberê Mezin bi amadebûna Hocat-ul-Îslam wel-Muslimîn Dr. Telxabî, serokê Komplaya Perwerdehiya Bilind a Fiqh û Usûl, îro duşem, 8’ê Dîmeh 1404, li salona Şehîdan ya Medresa Îlmîya Hocetîye hate lidarxistin.
Hocat-ul-Îslam Telxabî di vê civînê de, bi îşare kirina serkeftina tecrûbeya kongreya Bingehên Fiqhî yên Gava Duyem a Şoreşa Îslamî, got: Komplaya Bilind a Fiqh berpirsiyarê rêxistina wê kongreyê bû û li gorî gotina pisporan, ew kongre kongreyeke girîng û bi karên xwe yên hêja bû, ku hem ji aliyê hejmarî û hem jî ji aliyê kalîteyê xwedî taybetmendiyên bilind bû.
Dr. Telxabî Komplaya Bilind a Fiqh wekî komekî zanistî-fiqhî binav kir ku erka pêvajoya fiqhî ya El-Mustafa li ser milê wê ye.
Wî ev komplaya bi kapasîteya bilind binav kir û got: Ev komplaya ji talebe, fazilan û mamosteyên navneteweyî yên navdar sûd digire. 2 hezar talebe û 300 mamosteyên hawzeyê li Komplaya Perwerdehiya Bilind a Fiqh di rewşa dersdanê de ne, ku ev kapasîte sedema bikaranîna baştir û berhevkirina baştir bûye.
Wî sedema rêxistina vê kongreya zanistî ji aliyê Komplaya Bilind a Fiqh, hejmara xwendekarên derketî û mamosteyên navneteweyî yên wê binav kir.
Telxabî zêde kir: Rehberê Mezin siyasetmedarekî mezin û rêberê bijarte yê Şoreşa Îslamî ne û ev xala di nav mamosteyên hawzeyê de bi taybetî tê bala wan. Her weha, payeya zanistî û fiqhî ya wan jî payeyeke bilind e. Ji bo lêkolîna kûrtir û bala zêdetir li raman û teoriyên fiqhî yên Rehberê Mezin, ev kongreya hêja bi xwestina Xwedê dê were lidarxistin.
Serokê kongreyê zêde kir: Endamên komîteya zanistî ku ji bo vê kongreyê hatine bikaranîn, 23 kes in ji mamosteyên dersi derve û astên bilind ên hawze û zanîngeh (navxweyî û derveyî). Ev kongre ji 7 komîsyon û 13 mijar pêk tê, ku bo her yekê wan komîteyên taybet hatine damezrandin. Ji wan mijaran hinek ev in: bingehên fiqhî yên hukûmeta îslamî, ijtîhad û nûkirina li mijarên nûjen bi rêzîya sedsaliya nûavakirina Hawzeya Îlmî ya Qum û hwd.
Wî got: Hewl hat dayîn ku mijarên ku zêdetir bi civakê re têkildar in bêtir were girîng kirin da ku bala lêkolîneran bigire.
Serokê Komplaya Perwerdehiya Bilind a Fiqh û Usûl berdewam kir: Ev komplaya niha 600 lêkolînerên bi awayê çalak ji nav xwendekarên derketî û doktoran hene.
Wî di dawiyê de zêde kir: Zêdetir ji 2 hezar dersên derve yên Rehberê Mezin li destê me ne û heta niha bi awayê demkî zêdetir ji 15 cild veguherîne kitêbên demkî (not/cevher) bûne. Ev mijar xwedî xala zanistî yên kûr in û ji ber vê yekê, ev kongre derfeteke hêja ye da ku bingehên ramanên Rehberê Mezin li cem civaka zanistî ya hawzeyê û zanîngehê were naskirin û lêkolîn kirin.
Bi baldanê: Ev kongre dê di mehê Esfendê 1405 de li Salona Kongreyên Navneteweyî ya Medresa Îlmîya Îmam Kazim )s.x)ya Qum were lidarxistin.
Dawiya peyamê
Etîketan:
Rehberê Mezin
Rehberê Şoreşê
Fiqh û Usûl
Hawzeya Îlmî
Cami‘êtul- El-Mustafa al-Âlemiye
