Serokê Dezgeha Dadweriyê:Dijmin li dijî gelê Îranê planan tê çêkirin؛ hişyar bin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA -Mohsinî Ejeî ragihand ku dijmin tu encamêk ji wan ambargoyan (dorpêçên )negirt ku di salên borî de li dijî Îranê sepandibûn.
Wî got jî: Ev ambargoyan(dorpêçên) ji bo me zehmetî çêkirin, lê dijmin, tevî hemû van şertan, nikarî bû berxwedana gelê me bişikîne.
Ejeî di heman demê de bi şert kir ku biryarê destpêkirina şerê 12-rojî ji aliyê dijmin ve ne di yek roj an jî hefteyekê de hat, lê salên dirêj li ser wê kar kirin û hemû rê û şertên gengaz bi kar anîn.
Wî got: Dijmin hemû imkan û amûrên ku pê bawer bû ji bo serkeftin pêwîst in bi kar anîn. Wî hemû amûrên leşkerî yên modern, kujer û wêranker bi kar anîn. Her weha hemû şert û amûrên pêwîst ji bo rêxistinên teknîkî, têgihiştina agahî û ewlehiyê bi kar anîn. Lê bi rêberiya fermandarê giştî, hişyarî û têgihiştina gel û ruhê neteweyî, rê nehat dayîn ku dijmin di şerê 12-rojî de bigihîje armancên xwe.
Wî di dawiyê de got:
Divê em heta çirkeyekê jî operasyonên dijmin ji bîr nekevin, ji ber ku dijmin li pey operasyonên derûnî ye û fışara aborî li ser gelê me zêde dike.
Her weha divê em heta çirkeyekê jî li fêl û hîleyên cûrecûr ên dijmin çav bigirin, ji ber ku dijmin şev û roj li defa fitneyê dixwe.
………..
Dawiya peyamê/
Your Comment