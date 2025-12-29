Di dema têkoşînê di navbera polîsan û hêzên DAIŞê li Yalova de, sê polîsa Tirkiyeyê hatin kuştin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA -Hêzên Fermandariya Polîsan a Parêzgeha Yalwa îro yek ji xaniyan li taxa Ismat Paşa Yuriş li Bamdadê desteser kirin. Ev operasyon beşek ji operasyonên bi heman rengî bûn ku li 15 parêzgehên Tirkiyeyê li dijî hedefên têkildarî DAIŞê hatine kirin.
Li gorî nûçeyên Anadoluyê, di van operasyonan de, çekdaran ku di firoşgehê de bûn, agir berdan hêzên polîsan. Di encama pevçûnan de, sê polîs hatin kuştin û heşt polîs û yek parêzvanê ewlehiyê birîndar bûn. Operasyon bi hesasiyetek bilind di hebûna jin û zarokan de li taxê hate kirin û pênc jin û şeş zarok bi ewlehî ji avahiyê hatin derxistin. Di dawiyê de, di dema operasyonê de şeş endamên DAIŞê hatin kuştin û operasyona sînor di saet 9:40ê sibehê de bi dawî bû.
Ali Yerlikaya, wezîrê navendî ya Tirkiyeyê, bi îşareta hûrmetên vê operasyonê ragihand ku di mehê borî de di operasyonên dijî DAIŞê de 138 kes hatin girtin û ji bo 97 kesan rêbazê kontrola dadgehî hat ragihandin. Wî got ku şerê li dijî tîma ku ewlehiya giştî hildibijêre, bi qetiyetê dê bidomîne.
Wezîrê dadgeha Tirkiyeyê jî ragihand ku lêkolînên dadgehî dest pê kirin û çend dadgehan ji bo berhevkirina vê dosyeyê hatine îşandin. Hêmî, pênc kes di têkiliyê bi vê bûyerê de hatine girtin. Wî zêde kir ku lêkolîn bi awayekî hemberhemî û bêgîran bidomîne.
Piştî vê bûyerê, desteya kontrola medyayê ya Tirkiyeyê ragihand ku bi fermana dadgehê, astengiya demkî li belavkirina nûçeyên vê operasyonê hatî saz kirin û ji medyayan hate xwestin ku tenê li belgeyên fermî bawer bikin.
Her weha, Navenda Berxwedana Agahdariyên Şewqî ya Serokatiya Têkilîyên Tirkiyeyê bi hişyarî li ser belavkirina agahiyên bêpêşniyar li torên civakî, xwast ku şaredaran tenê nûçeyên vê bûyerê ji çavkaniyên fermî binêrîn.
