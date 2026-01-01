Ramanên (Fikreyên) Şîa di pirtûkên asmanî(Îlahî) de / Beşa çarem: Zarokên Îsmaîl؛ Îmamên Şîa (s.x)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA-Bersiva duaya Hazretê Îbrahîm (S.X) ji aliyê Xwedê ve û mîjdeya ku ji bo dayîna payeya resaletê ji bo Hazretê Îsmaîl (S) hat dayîn, her weha çêkirina nifşek pir û «Rabbânî» û xwedî şan û cihê «hakimiyeta Îlahî» ji aliyê Xwedê ve ji bo wî, ji mijarên hevbeş ên dînanên tewhîdî ne ku bi cudahiyên hînî di pirtûkên asmanî de hatine vegotin.
Di pirtûka Tevratê de, navên zarokên Hazretê Îsmaîl (S) di «Sifrê Pêdayîşê» û «Sifrê Yekem a Tewarîxên Rojan» de, bi hin guherînan di rêzê wan de hatine anîn، lê taybetmendiyên temam û giştî yên van kesan di nav pirtûkên dînî û dîrokî yên Cihûdiyet û Mesîhiyetê de nehatine destnîşan kirin ku were bikaranîn ji bo lihevhatina wan bi wan taybetmendiyên ku di Tevratê de ji wan re hatine gotin.
Navên zarokên Hazretê Îsmaîl (S) di ayetên 15 ê beşa 25 ya Sifrê Pêdayîşê de bi vî rengî hatine anîn:
«Û ev in navên kurên Îsmaîlê, li gor nav û pêdayîşa wan: yekem-zayî ya Îsmaîl, Nebayôt, û Qîdar, û Edbeîl, û Mîbsam, û Mişma‘, û Dûme, û Mesa, û Hedar, û Tîma, û Yitûr, û Nafîş, û Qîdma.»
Di nav van navan de, navê «Hedar» bi navê «Heyder» re, ku yek ji sifetên Emîr-ul-Mu’minîn (S.X) e, bi hev re dişibin hev; her weha navê «Edbeîl an Ebdîel» bi wateya kesek ku di rêya Xwedê de parçe-parçe bûye, dikare bi Îmam Husên (S.X) re were lihevhatin.
Navê yekî din ji zarokên Îsmaîl (S)، «Tîma תֵיָמָ֔א» e ku bi wateya «xwe-wêrekirin û hezkirina bi tûndî ya tiştekê» tê. Ev gotin di ferhenga Erebî de bi forma «et-teym» bi wateya «ebd / kole» tê bikaranîn ku nîşanê evîna tûnd a Îlahî ye. Ev sifet bi yek ji navên herî navdar ên Îmam Seccad (S.X)، ya‘nî «Zeyn-ul-‘Abidîn», îşaret dike.
«Nafîş נִָפִישׁ» jî navê yekî din ji zarokên Hazretê Îsmaîl (S) e ku ji gotina «nefs» û «ruh» hatiye girtin. Di zimanê Erebî de jî ji vê reşeyê gotinên wek «nâfis» û «nefîs» di pirtûkên ferhengî yên wek «Misbah-ul-Munîr» an «El-‘Ayn» de têne dîtin ku bi wateya «kerîm» û «cûd» têne bikaranîn. «Cûd / Cewad» jî navê herî navdar ê Îmamê neh (S.X) e.
Di nav van navan de «Yitûr יְטוּר» jî tê dîtin ku bi reşeya «ṭîra טִּירה» re hevrêz e û bi wateya ordugeh an kampê leşkerî ye û hevtayê gotina Erebî «‘asker» e. Li ser vê bingehê, «Yitûr» bi wateya kesek ku di pêşgeh an leşkergehê de hatî girtin tê, û ev sifet dikare di Tevratê de wek nasandina Îmam Hesen Askerî (S.X) were têgihiştin.
«Qîdma ֵקֵדְָמָה» jî wek zaroka dawî ya Hazretê Îsmaîl (S) di Tevratê de tê nasandin. Ev gotin ku di zêdetir ji sî ayetan de di Tevratê de hatiye bikaranîn, bi wateya rojhilat, cihê hîlal û fêcrê ye. Sifeta «fêcr» jî di rivayetên Şîa de bi Îmam Zeman (Xweda li zohura wî lez bike) re hatiye lihevhatin. Wek mînak, di «Tefsîra Furat Kûfî» de di şirovekirina sûreyê «Qadr» de hatiye gotin:
«Selam hîye heta matla‘-ul-fêcr؛ ya‘nî heta derketina Qaim (Xweda li zohura wî lez bike).»
Her weha di pirtûka «El-Burhan fî Tefsîr-il-Qur’an» ya Seyîd Haşim Behranî de, ji Îmam Sadiq (s.x) hatiye vegotin ku di şirovekirina sûreyê «Fecr» de gotiye:
«Fecr ew Qaim (Xweda li zohura wî lez bike) e.»
Taybetmendiyên ku ji bo zarokên Hezretê Îsmaîl (s.x) hatine dayîn û lêkolînên ferhengî yên bi perspektîfek navxweyî ya li ser Tewratê, û her weha berawirdkirina wê bi çavkaniyên vegotinî û Şîe re, ronî dixin ser hin aliyên nehatine gotin ên pirtûkên pîroz ên zelal dike.
