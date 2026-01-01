Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê(s.x)-ABNA-Xebatkarên Midûriyeta Pîroz a Mezargeha Ebbasiyan ji bo pîrozkirina salvegera jidayikbûna Îmam Elî Telib, dest bi belavkirina tacên gulan û xemilandina mezara paqij a Ebû El-Fedl El-Ebbas (silava Xwedê lê bin) kirin. (silavên Xwedê lê bin).
Ev pratîk beşek ji kevneşopiyekê ye ku ji hêla Perestgeha Pîroz ve di bûyerên pîroz de tê dîtin, ku hewşên tirbeya pîroz bi gulan têne xemilandin wekî îfadeyek şahî û bextewariyê di salvegerên jidayikbûna pîroz ên EhlulBeyt (silavên Xwedê li ser wan bin).
Ev çalakî aliyek ji hewildanên ku ji hêla karmendên Perestgeha Pîroz ve têne kirin nîşan dide da ku van bûyerên pîroz bi bîr bînin, kêfxweşiyê di nav tirbeya pîroz de belav bikin û bextewariya EhlulBeyt (silavên Xwedê li ser wan bin) bi ziyaretvanan re parve bikin(bi mêvanan re vedihewîne).
…………
Dawiya Peyam/
Taybetmendî
Dekorasîyon
Perestgeh
Perestgeha Ebû el-Fazl el-Ebbas
Jidayikbûna
Îmam Elî
Xemilandina mezara Ebû el-Fezl el-Ebas (silav lê bin) bi gulên kulîlkan di salvegera jidayîkbûna Îmam Elî (silava Xwedê lê bin)
Mezargeha Ebbasîyan ji bo pîrozkirina salvegera jidayikbûna Îmam Elî Bin Ebî Talib (silava Xwedê lê bin) dest bi belavkirina tacegulan û xemilandina mezara pîroz a Ebû el-Fezl el-Ebbas (silavên Xwedê lê bin) kir.
