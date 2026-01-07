Pêxemberê Rehmêt û Dilovaniyê(s.x.a)bi exlaqê bilind,peyama yekitiya mirovahî û bingehên şaristaniya Îslamê,nimûneya herî baş a însaniyetê û aştiyê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebeyt (s.x) ABNA - Agahiyên Ji Çavkaniyê - Navê ajansê li vir deynin], ji bo bîranîna 1500 saliya jidayikbûna Resûlê Azîz (s.a.w), civîna zanistî ya “Pêxemberê Rehmêt û Dilovaniyê (s.x.a.); Îlhamê ji Danûstandinên Cîhanî Re Dide” ji rêze civînên zanistî yên danasîna kesayetî û cihê Pêxemberê Azîz (s.x.a), îro Çarşemê 17. Rêbendan (Dî) 1404 bi awayê fizîkî û webînar li Meclîsa Cîhanî ya Ehle Beyt (s.x) hat lidarxistin.
Di vê civînê de ku Dr. Mihemed Legenhawozan, mamosteyê Enstîtuya Îmam Xumeyinî (r.a), Dr. Meftah Fozî Rehet, Serokê Komeleya Dibistanên Mehtûmî yên Endonezyayê, û Hocetul Îslam Dr. Hamid Montazerî-Muqedem, endamê fakulteya Enstîtuya Îmam Xumeyinî (r.a) axaftin kirin, axaftvanan li ser cihê Pêxemberê Îslamê (s.x.a) di belavkirina exlaqa mirovahiyê, yekîtiya cîhanî û avakirina sedsalê de nîqaş kirin.
Pêxemberê Rehmêt û Dilovaniyê (s.x.a.)Mînakê Danûstandina Cîhanî û Yekîtiya Neteweyan
Dr. Mufatih Fozî Rehet, Serokê Komeleya Dibistanên Mehtûmî yên Endonezyayê, di axaftina xwe de Pêxemberê Îslamê (s.x.a) weke mînakê danûstandina cîhanî û navenda yekîtiya neteweyên cuda pêşkêş kir û bal kişand ser bandora mezin a peyamên Pêxember (s.x.a) li welatên başûrê Asyaya Rojhilat, bi taybetî Endonezya, Malezya û Sîngapûrê, û got: “Fermayên Pêxemberê Îslamê (s.x.a) li van welatan bi awayekî baş hatine veguhastin û ji aliyê alimên mezin ên van herêman ve bandorên kûr li ser çand û jiyana civakî ya gelan kirine.”
Fozî Rehet her wiha li ser girîngiya wergera rast a Quranê tekez kir û wiha lê zêde kir: “Dîqqet di şirovekirin û wergerandina Quranê de xwedî girîngiyeke mezin e da ku têgehên rast ên fermayên Pêxember (s.x.a) bi rêkûpêk werin veguhastin û rêberiya exlaqî û civakî ya Misilmanan û civakên din bi awayekî rast were kirin.”
Wî her wiha bal kişand ser merasîma Mevlûda Pêxember (s.x.a) û got: “Ev merasîm li welatên cuda yên Îslamî, bi taybetî li Endonezyayê, weke derfetek ji bo nîşandana hezkirina ji bo Pêxemberê Îslamê û xurtkirina yekîtiya Misilmanan tê pîrozkirin.”
Cejadê Têgihandinê (Teblîx), Bingeha Sedsalê ya Pêxemberê Îslamê
Dr. Mihemed Lengehozan, mamosteyê Enstîtuya Îmam Xumeyinî (r.a) û axaftvanê din ê vê civînê, di axaftina xwe de bal kişand ser “Cejadê Têgihandinê” (Teblîx) weke yek ji amûrên sereke yên avakirina sedsalî ya Pêxemberê Îslamê (s.x.a) û got: “Pêxemberê Rehmê (s.x.a) bi Cejadê Têgihandinê karî bingeha sedsalek exlaqî, çandî û civakî li cîhanê ava bike ku bandorên wê hê jî li civakên cuda diyar in.”
Wî berdewam kir: “Pêxemberê Îslamê (s.x.a) bi du navendên bingehîn, avakirina neteweyeke yekgirtî û berxwedana çandî û civakî, karî civakeke pêşketî û li ser bingeha edaleta civakî û hevgirtinê ava bike ku bi avahiyên civakên berê re cudahiyên bingehîn hebûn.”
Lengehozan her wiha li ser girîngiya berxwedana li hemberî zilm û cehaletê tekez kir û got: “Avakirina sedsala Pêxember (s.x.a) tenê bi siyasî an aborî ve sînordar nebû, lê belê di hemû aliyên jiyana kesane û civakî de, ji exlaq û çandê heta hevgirtina civakî û perwerdeyê, xwe nîşan da.”
Rola Ehle Beyt (s.x) di Sabîtkirina Cihê Pêxember (s.x.a) de
Hocetul Îslam We’l Muslimîn Dr. Hamid Montazerî-Moqdem, endamê fakulteya Enstîtuya Îmam Xumeyinî (r.a), di axaftina xwe de bal kişand ser rola Ehle Beyt (s.x) di parastina cihê Pêxemberê Îslamê (s.x.a) û tekez kir: “Piştî koçkirina Pêxember (s.x.a), ked û xebatên Ehle Beyt (s.x) rola biryarker di sabîtkirina cihê wî de di civaka Îslamî de lîst.”
Bi bal kişandina ser sûcdariyên derewîn li dijî Şiîtiyê û hin nerînên şaş ên li ser cihê Ehle Beyt (a.s), wî got: “Di nêrîna Şiî de, Pêxemberê Rehmêt û Dilovaniyê (s.x.a.)her tim navenda dînê Îslamê ye û Ehle Beyt (s.x) rola temamker û parastvanê cihê wî dilîzin.”
Hocetul Îslam Montazirî-Muqadem her wiha bal kişand ser gefên çandî û siyasî yên ku piştî koçkirina Pêxember (s.x.a) li ser cihê wî hatin kirin û destnîşan kir: “Bi ked û xebatên Îmamên Şiî, navê Pêxember (s.x.a) di rewşên dijwar de ku li hemberî gefên cuda de mabû, hate zindîkirin û sabît kirin.”
Di dawiyê de, wî bal kişand ser pêwendiya hestyarî ya di navbera Pêxember (s.x.a) û Ehle Beyt (s.x) de û got: “Ev pêwendî, bi taybetî di têkiliya Pêxember (s.x.a) bi Hz. Elî (s.x) re, roleke girîng di parastina navendî ya rêberiya neteweya Îslamî de hebû.”
Tê zanîn ku ev civîna zanistî bi hevkariya Nivîsgeha Lêkolîn û Pêşketinên Wezareta Zanistî û Çandî ya Meclîsa Cîhanî ya Ehle Beyt (s.x) û bi hevkariya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ABNA û Navenda Perwerdeyên Kurtedem a El-Mustefa (s.x.a) hat lidarxistin.
