«Îlham Ehmed», hevserokê daîreyê têkiliyên derve yên rêveberiya xweser: Şer li dijî taxên kurdnişîn ên Helebê dest pê kiriye

Li gorî Ajansa Nûçeyan Navneteweyî ya a Ehl-ul Beytê (s.x)— ABNA–«Îlham Ehmed» hevserokê daîreyê têkiliyên derve yên rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê di tweeteke xwe de ragihand ku Wezareta Parastinê ya hukûmeta demkî ya Sûriyê şerek li dijî taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê yên li Helebê dest pê kiriye؛ wan taxan bi piranî cihê niştecîhbûna sivîl û koçberên ji Efrînê ne. Îlham Ehmed daxwaza rawestandina pevçûnan kir û bang li çareserkirina pirsgirêkan bi rêya diyalogê da.
«Îlham Ehmed» di tweetê ku li ser rûpela fermî ya xwe li ser tora civakî X weşand de, vê çalakiyê wekî “şerê qirkirina neteweyî li dijî Kurdan” binav kir û got ku ev tax berê jî bin dorpêçkirineke giran a hêzên girêdayî Wezareta Parastinê bûn.
Wê bal kişand ku her çend Kurdan li pey peymana 1ê Nîsanê man, lê aliyê din bi peymanên xwe nehat û hewlên rêveberiya xweser bo danûstandinê bi Wezareta Parastinê encam nedan.
Îlham Ehmed ji berpirsên hukûmeta demkî ya Sûriyê daxwaz kir ku bi aqil û mantîqê, li şûna şer û pevçûnan, rêya diyalogê û çareserkirina pirsgirêkan bişopînin û li ser pêwîstiya bidawîkirina êş û krîzên ku ji şerê li Sûriyê çêbûne, xetîqand.
Wê her weha bang li welatiyên Sûriyê û ciwanan kir ku ji rêyên tundûtîjiyê dûr bimînin û bi dengê rastiyê û bi redkirina şerê, aştî û ewlehiyê li welatê xwe bi hêz bikin.
