Serokê fraksiyona Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê:Posta serokwezîrtiyê mafê me ye û divê rewşa siyasî (urf û adetên siyasî) were parastin.

Li gor rapora Ajansa Nûçeyên Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA-Di demekê de ku kêşeyên siyasî li Baxdadê bo diyarkirina posta Serokkomarî ya Iraqê gihîştine serî, Herêm Kemal Axa, serokê fraksiyona Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê di parlementoya Iraqê de, got ku “bazara siyasî ya vê postê gelek germ e” û bi awayekî eşkere destnîşan kir ku li gorî urfê siyasî ya piştî sala 2003ê, ev post parça Yekîtiya Niştimanî ye.
Wî got:
“Demjimêra danasîna namzedan bo posta serokkomarî bi dawî bûye û pêvajoya ketiyê qonaxekî hêsas. Heta niha, ne Kurdan li ser navê namzedekî yekgirtî nehatine hev û ne jî Çarçoveya Hevkarî li ser namzedekî diyarkirî bo serokwezîrtiyê gihîştiye encamekî dawî.”
Serokê fraksiyona Yekîtiya Niştimanî bi îşareta li ser peymana dîrokî ya navbera Mam Celal Talebanî û Mesûd Barzanî got:
“Li gorî wê peymanê, posta Serokkomarî ya Iraqê parça Yekîtiya Niştimanî bû û posta serokatiya Herêma Kurdistanê parça Partiya Demokrat bû.”
Wî zêde kir:
“Yekîtiya Niştimanî dixwaze ev urfê siyasî bidome.”
Herêm Kemal Axa her weha bal kişand ku dosyeya serokkomarî ya Iraqê û avakirina kabîneyeke nû ya hukûmeta Herêma Kurdistanê bi hev re girêdayî ne û got:
“Partiya Demokrat li hember serokkomarî, daxwaza avakirina kabîneya herêmê dike û Yekîtiya Niştimanî jî li hember kabîneyê, daxwaza posta serokkomarî dike.”
Wî diyar kir ku Yekîtiya Niştimanî dixwaze hevsengî û beşdarbûna rastîn di hukûmeta Herêma Kurdistanê de؛ beşdarbûnek ku hevkariyê di dosyeyên ewlehî, aborî û dîplomatîk de jî bigire nav xwe.
Serokê fraksiyonê her weha qala nermî û guherbarbûna vê partiyê di borî de kir û got:
“Yekîtiya Niştimanî berê nermî nîşan daye؛ heta wextê ku Partiya Demokrat wekî serketiyê yekem di hilbijartinan de posta yekem wergirt û Yekîtiya Niştimanî wekî serketiyê duyem dikaribû posta duyem bistîne، lê em li ser daxwaza Kak Mesûd ji wê jî paşvekişîn kir.”
Wî berdewam kir:
“Her çend hin alîyên Iraqî li Baxdadê dixwazin Kurdan bi namzedekî yekgirtî biçin civîna parlementoyê، lê di dawiyê de ev post wê were dayîn Yekîtiya Niştimanî. Ger em bigihîjin peymanekê ne، arastekirina li Baghdadê ev e ku posta serokkomarî were radestkirin Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê.”
Di bersiva pirsêkê de derbarê hebûna çend namzedên din ji nava Yekîtiya Niştimanî de، wek Mela Bextiyar, Letîf Reşîd û Aso Ferîdûn، Herêm Kemal Axa got:
“Namzeda fermî ya Yekîtiya Niştimanî tenê yek kes e. Biryarê ofîsa siyasî bi tevahî ji aliyê fraksiyona me tê bicîhkirin û tu dengek jî bi navê namzedekî din neyê dayîn. Pirsgirêka me tenê postek nîne؛ em dosyeyên wek ax, neft, budceya pêşmerge û mafên din ên yasayî û destûrî jî hene. Em dikarin hemû wan di pakêtekê de bicivin û di hukûmeta pêşerojê de bi cî bikin، lê ger bigihîjin peymanekê ne، em ê zirar bibînin.”
