Dadistênê Taranê:Dijmin li pey têkçûn û tevgerandina alozîyê ye.

Li gor rapora Ajansa Nûçeyên Ehl-ul Beyt (s.x) – ABNA-, Eliyê Salihî, dadistênê Tahranê, di 10emîn civîna kêmkirina rêjeya zîndaniyan de, bi îşareta li ser têkçûna dijmin di şerê 12 rojî ya li dijî Îranê de got:
Rejîma Siyonîst û Amerîka, piştî têkçûna wan di warê leşkerî de, li pey plana nû ne û dixwazin bi bikaranîna xirab a pirsgirêkên aborî yên gel li navxweyê Îranê alozî û bêîstîqrarî çêbikin.
Wî bi parastina bilindkirina hişyarî û rawestandinê li hember bikaranîna xirab a pirsgirêkên aborî û mehîna jiyanê ya gel got:
Hin aliyên navxweyî jî, bi bikaranîna rewşa nirxê dirav û kêmasiya bazarê, li gorî plana dijmin hewl didin alozî çêbikin; divê em hişyar bin û nehêlin dijmin bigihîje armancên xwe.
Salihî bi îşareta li ser cuda kirina rêza nerazîbûnan ji alozî û tevgerên tevgerandî, diyar kir ku:
Têkdan û zirargihandin li amûrên giştî û ne-ewle kirina rewşê, sûc e û divê desteya dadê bê çavpûşî, bi tundî û qetî, li dijî têkderên ewlehiyê ya giştî û asayîşa civakê berê xwe bigire.
