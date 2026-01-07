  1. Home
Êrişên giran ên hêzên Colanî ser HSD u tundbûna pevçûnan li Helebê

7 January 2026 - 23:41
Çavkanîyên nûçeyan ragihandin ku di navbera HSD u hêzên Colanî da pevçûnên giran li Helebê derdikevin.

ـLi gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebeyt (s.x)-ABNA 

Hêzên Colanî bi çekên giran ji wan topan êrişî Taxên Şêx Meqsûd u Eşrefîye yên Helebê dikin. HSD jî di daxûyanîyeke di vî warî da ragihand: Hêzên me ji bo pûçkirina êrişên hanê bi giranî li ber xwe didin. Hêzên êrişker tûşî zîyanên giran bûne. Di encama wan pevçûnan da heta nika gellek kes hatine kuştin u birîndarkirin. Ev êrişana di halekî da ne ku Mezlûm Ebdê u Colanî di Adara sala buhurî da lihev kiribûn u derbara Helebê da jî bi awayekî cida lihev kiribûn, lê piştî qirrkirina Elewî û Durzîyan u êrişên hêzên Colanî ser bendava Tişrînê u kurdan li Efrînê, lihevkirina Ebdî u Colanî vê carê jî bêencam maye. HSD radigihîne ku hikûmeta demkî ya Colanî dil heye sivîlan ji taxên Kurdnişîn ên Helebê derxe û ji bo dagirkirinê, wan taxana veguherîne herêma cengê ya tam. 

