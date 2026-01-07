Bê lihevhatina Kurdan, aliyê sêyem dê serokomarê Iraqê diyar bike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebeyt (s.x)ABNA
ـLi gorî rapora Kurdpressê،Şaxwan Abdullah، serokê fraksiyona Partiya Demokrata Kurdistanê li Parlamentoya Iraqê، di axaftina xwe de bi Kurdistan24 re li ser posta serokomarî û gotûbêjan got: bi xemgînî, nebûna lihevhatina Kurdî li ser yek namzed bûye sedema zêdebûna hejmarek mezin a namzedan. Ev rewş di dawiya dawî de xetereya ferzandina destwerdana derve li ser kesê ku dê bibe serokomar, çêdike. Wî zêde kir: sibê، Parlamentoya Iraqê li gorî nirxandin û gotûbêjên navxweyî، hejmarek 81 namzedên posta serokomarî ya Iraqê kêm bike.
Şaxwan Abdullah li ser ihtîmala lihevhatina Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî got: herçend demjimêra namzedbûnê bo posta serokomarî qediyaye، lê deriyê gotûbêja navbera aliyan، bi taybetî navbera Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî، vekirî ye. Ez bawerim ku her gava ku ev du partî bi hev bigihîjin lihevhatinê، çareserkirina pirsgirêka namzedan hêsantir dê bibe، çi bi vekişînê be û çi bi lihevhatina li ser yek namzedê hevpar.
Serokê fraksiyona Partiya Demokrata Kurdistanê herwiha diyar kir ku wan ji Yekîtiya Niştimanî daxwaz kir ku hukûmeta Herêma Kurdistanê ava bike، ji ber ku li gorî wan، avakirina hukûmeta herêmê di serî de pêşîya herî girîng e. Wî got: ne qebûl e ku piştî salek ji hilbijartinan hîn hukûmeta herêmê nehatibe avakirin û em li ser saziyên dewleta federal bifikirin.
Wî herwiha hişyarî da ku heger Kurd di nav xwe de bi lihevhatinê nebigihîjin، aliyê sêyem ـ ku bi wî mebest Çarçoveya Hevpeyvînê (Coordination Framework) û partiyên Sûnî ne ـ dê di diyarkirina vê postê de rolê bilîze. Ev jî wateya wê ye ku kîjan aliyê ku piraniya Parlamentoyê bi dest bixe، ew dê bibe serokomar.
Hilbijartina serokomarê Iraqê li Parlamentoyê zehmettir e ji hilbijartina serokê Parlamentoyê، ji ber ku di gava yekem de her namzed pêdivî ye 220 deng bi dest bixe.
Serokê fraksiyona Partiya Demokrat li Parlamentoya Iraqê bi girîngî destnîşan kir ku ev post tenê teşrîfatî nîne û li gorî destûra bingehîn xwedî desthilatên mezin e. Wî got: di borî de، ji ber nebûna kesekî bihêz li vê postê، mafên bingehîn ên herêmê، budce û madeya 140 hatine binpêkirin. Ji ber vê yekê، Partiya Demokrat dixwaze kesek biçe vê postê ku bikaribe mafên bingehîn biparêze.
Şaxwan Abdullah herwiha got ku destek derve heye ku naxwaze Iraq serokomar، parlament û wezîrên bihêz hebin، ji ber ku bihêzbûna Iraqê ji bo wan xeterek e û nikarin wekî niha ji aboriyê vê welatê sûd werbigirin.
Wî got: wekî ku Şîe bi piraniya xwe serokwezîr diyar dikin û Sûnî jî serokê Parlamentoyê، Partiya Demokrat jî wekî piraniya Kurdan vê mafê xwe dizane ku posta serokomarî diyar bike؛ lê ji bo berjewendiyên giştî û yekîtîya Kurdan، amade ne ku bi gotûbêjê re biçin.
Li ser têkiliyên wan bi Çarçoveya Hevpeyvînê، wî eşkere kir ku wan jî daxwaz kirine ku Kurd bi yek namzedê biçin Baghdadê. Li ser têkiliyên wan bi Heybet Helbûsî، serokê Parlamentoyê، wî got ku têkiliyên wan asayî ne û tansiyonên berê li ser mijarên îdarî û erdê bûne ku niha çareser bûne.
Di dawiya axaftinê de، Şaxwan Abdullah li ser namzedê serokwezîrî ya Iraqê got ku Çarçoveya Hevpeyvînê hîn li ser yek namzed bi lihevhatinê nehatîye û nakokiyên wan roj bi roj kûrtir dibin، bi destwerdana aliyên derve û navxweyî. Wî pêşbînî kir ku heger ev rewş bi heman awayî bidome، dibe ku bi namzedekî lihevhatî (icmaî) vegerin. Nebûna lihevhatina navxweyî ya wan bûye sedem ku wan ji bo diyarkirina serokomarê Iraqê zext neanînin.
