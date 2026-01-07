  1. Home
Li Lordeganê, di êrîşa çekdarî ya li ser polîsan de 2 kes hatin şehîd bûn

8 January 2026 - 00:32
Hadi Azarselîm û Muslim Mahdewî-Neseb ji nav polîsanê bajarê Lordegan şehîd bûn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Di gulebarana xwepêşanderan li dijî hêmanên Ferecayê li bajarê Lordegan ê li parêzgeha Çeharmehal-e-Bextiyarî de 2 kes şehîd bûn û 30 kesên din jî birîndar bûn. Li gorî vê raporê, Hadî Azar-Salîm û Muslim Mehdavî-Nesab, polîsên ji bajarê Lordegan, ji ber gulebarana xwepêşanderan şehîd bûn. Di van pevçûnan de, xwepêşanderan zirar dan ofîsa parêzgarê Lordegan û çend avahiyên din ên îdarî yên li bajêr.

