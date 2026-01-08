Ayetullah Remezanî: Îsa (s.x) xilaskarê mirovahiyê ye/ aştiya rast bêyî edaletê nabe

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlebeyt (s.x)-ABNA -Ayetullah Riza Remezanî,sekreterê giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x),roja Çarşemê di merasîma pîrozbahiya rojbûna Hz.Îsa Mesîh (s.x) de ku li Zanîngeha Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) hatibû lidarxistin, bi îşarekirina li cihê bilind ê Hz. Îsa (s.x) û Hz. Meryem (s.x) di Qur’ana Pîroz de got: Kesayetiya Hz. Îsa û dayika wî ya mezin, Hz. Meryem, bi awayên cuda di Qur’anê de hatiye axaftin û heta sûreyek serbixwe bi navê “Meryem” ji bo vê xatûna mezin hatiye taybet kirin.
Wî zêde kir: Qur’ana Pîroz Hz. Meryem (s.x) wekî kesayetek bi taybetî ya ruhî nas dike û diyar dike ku ew li ser jinên berê û jinên serdema xwe serdest e û xwedî pakîtiyek taybet e.
Sekreterê giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-i Beyt (s.x) bi îşarekirina ku derbarê Hz. Îsa (ع) de gelek gotin û têgihiştin di Qur’anê de hatiye, got: Qur’an hin caran wî bi navên “Xulamê pak”, “nîşanek ji bo gelan”, “rehmetek ji aliyê Xwedê”, “kelîma Xwedê”, “rûmetdar li dinyayê û axretê”, “ji nêzîkên Xwedê”, “axaftar di beşikê de” û “ji salihan” bi nav dike.
Ayetullah Remezanî bi ravekirina têgihiştina “kelîme” di Qur’anê de got: Ev têgihiştin li ser Hz. Îsa (s.x) gelek wate hene. Yekem, ew e ku xwe Hz. Îsa bi gotin û hebûna xwe rêber û hîdayetkerê civaka mirovahiyê ye. Wateya duyem ev e ku mîjdeya hatina wî di gotinên pêxemberên berê de hatiye dayîn û ji vê aliyê ve ew wekî rizgarker tê nasandin.
Wî berdewam kir: Wateya sêyem a “kelîme” bi rolê Hz. Îsa (s.x) di ravekirin û rastkirina şaşîyan de girêdayî ye; ji ber ku piştî têkçûna Tawratê, ew dîsa rêya rast a hîdayetê li pêş mirovahiyê danî. Lê wateya çaremîn, ku ji nêzîka me ya herî girîng e, ev e ku Hz. Îsa xwe mîna Xwedê ye, mîna celal û cemala Îlahî ye؛ têgihiştinek ku li ser Pêxemberê Îslamê (s.x) û Îmamên Ma‘sûm (s.x) jî hatiye bikaranîn û wan wekî “kelîma temam” hatine nasandin.
Sekreterê giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x)got: Mîna-bûn wateya tecellîya zanîn, hêz, îrade û jiyanê ya Îlahî ye. Wekî ku Hz. Îsa (s.x) bi destûra Xwedê miriyan zindî dikir, di cîhana manewî de jî ev rastî li ser Pêxemberê Ekrem (s.x.a) û weliyên Xwedê tê gotin.
Wî zêde kir: Xwedê xwedî sifetên celal û cemal e û van sifetan di berbijêrên xwe de bi rêzdanî daniye. Dîna Îlahî jî xwedî hînkeriyên celalî û cemalî ye û divê dîn tenê ji yek aliyê neyê dîtin.
Ayetullah Ramazanî bi îşarekirina li peyama bingehîn a Hz. Îsa (s.x) got: Ya ku divê di vê civîna qedir û rûmetdar de li ser wê were te’kîd kirin, aliyê azadker û rizgarker ê peyama Mesîh e. Hz. Îsa hat ku mirov ji qîd û zincîran azad bike؛ ji şêytanên hundirîn û derveyî ku her dem mirovan ji rêya kamilbûnê dûr dikin.
Wî got: Hemû pêxemberên Îlahî hatine ku huccet, delîl û berhan bin û rê û armancê bi rastî nîşan bidin. Mesîh bi vî wateyî rizgarkerê mirovahiyê ye û mirov di dirêjahiya dîrokê de her tim hewcedarê rizgariyê ji fir’ewnên hundirîn û şêytanên cin û insan bûye.
Sekreterê giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x) bi îşarekirina li rewşa îro ya cîhanê got: Civaka mirovahiyê îro ji feqîrî, cudakirin, bêedaletî, nezanî, bêaqilî û cahîliyê êş dikişîne û ev pirsgirêkan xemên mezin çêdikin. Xûya wehşetê di hin civakan de derketiye holê û tecawiz, kuştin û tundûtî zêde bûne.
Wî zêde kir: Peyama aştiyê yek ji peyamên herî girîng yên pêxemberên Îlahî ye، lê aştiyek ku li ser bingeha edaletê be. Îro em dibînin ku 90 ji sedê serveta cîhanê di destê 10 ji sedê gelê dinyayê de ye û ev serê herî bilind ê bêedaletiyê ye. Heke servet û hêz bi edaletî belav bûya, mirov dikarî cennetê di heman dinyayê de biceribîne.
Ayetullah Remezanî te’kîd kir: Avakarê cennetê nerîneke aqilane, aştiyane û manewî ye، ne tecawiz, wehşet û têkoşîna li dijî mafan. Edalet mafê hemû mirovahiyê ye.
Wî bi îşarekirina li du hînkeriyên hevpar ên hemû pêxemberên Îlahî got: Yekem, gazîkirina bo tewhîd e ku wateya wê redkirina her cure sînorên nijadî di nav mirovan de ye. Di hînkeriyên Îslamî de, tu cudahî nînin di nav Ereb û Acem, reş û spî de. Duyem, gazîkirina bo edalet û rûmetê mirovî ye.
Sekreterê giştî yê Komeleya Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x)got: Îslam bi ruhê aqilane û manewî ket nav Îranê û gelê vê welatê jî bi heman ruhê fitretxwaz a dînê pêşwazî kir. Em bawer nêkin ku şer û xwînrêjî rêya me ye û zulm û zordarî di dîna Îlahî de cih nîne، lê li hemberî tecawizkaran, berxwedan li gorî hukma fitreta mirovî pêwîst e.
Wî di dawiyê de bi îşarekirina li gotûbêjên navdînî got: Di gotûbêjên bi ronakbîrên Mesîhî re jî em te’kîd dikin ku Mesîh ji bo aştiyê û rizgariya mirovahiyê dê were، û em jî di Îslam û Şîeyê de bawerî bi derketina rizgarkerê aştiyê û rizgariyê hene. Ev bawerî di nav dînên Îlahî de hevpar e. Hemû pêxemberan hatine ku zincîrên esaretê bişkînin û mirov bigihînin azadî, edalet û rûmet؛ û ev herî mezin dersa Hz. Îsa (s.x)، Hz. Muhammed (s.x.a) û hemû pêxemberên Îlahî ye.
