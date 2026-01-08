Wezareta Karên Derve helwestên destwerdanî û mudaxileger yên Amerîkayê di têkiliyê bi Îranê re bi tundî şermezar kir

ـ Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehl-ul- Beytê(s.x)-ABNA-Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê bi belavkirina daxuyaniyekê, gotin û helwestên destwerdanî û xapînok ên berpirsên Amerîkayî di têkiliyê bi guherînên hundirîn ên Îranê re bi tundî şermezar kir û wan wekî nîşanek aşkar ji berdewamîya kîna û dijminatiya hukûmeta Amerîkayê li dijî gelê mezin ê Îranê binav kir.
Di daxuyaniya Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê de ku şeva Çarşemê, 17ê Deyê 1404, hat belavkirin, hatiye gotin: Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê gotin û daxuyaniyên destwerdanî û xapînok ên berpirsên Amerîkayî di têkiliyê bi guherînên hundirîn ên Îranê re şermezar dike û wan wekî nîşanek aşkar ji berdewamîya kîna hukûmeta Amerîkayê li dijî gelê mezin ê Îranê dizane. Van cure helwestan ne ji ber dilsozîya bo gelê Îranê, lê di rêza siyaseta zexta herî zêde, tehdîd û destwerdanê di karên hundirîn ên Îranê de û bi armanca teşwîqkirina tundûtî û terorîzmê û afirandina tevlihevî û neewlehiyê di welatê de têne girtin.
Di vê daxuyaniyê de hate te’kîd kirin: Komara Îslamî ya Îranê li gorî prensîbên hatiye qeyd kirin di Zagona Bingehîn de, xwepêşandanên aştîyane bi fermî nas dike û ji tu hewldanekê ji bo lêgerîna daxwazên rewa yên gelê xwe di çarçoveya qanûnê de paşve nagire. Li ser vê bingeha, bi te’kîdkirina girîngiya girtina tedbîrên pêwîst ji bo kêmkirina pirsgirêkên aborî, hatiye gotin ku beşeke mezin a van pirsgirêkan encama şerê tam yê aborî û darayî yê Amerîkayê li dijî gelê Îranê ye ku di forma cezalên neqanûnî û zalimane de tê meşandin.
Wezareta Karên Derve di vê daxuyaniyê de zêde kir: Ya ku îro ji aliyê hukûmeta Amerîkayê li dijî Îranê tê şopandin, tenê şerê aborî nîne, lê têkiliyek ji şerê derûnî (psîkolojîk), kampanyaya medyayî, belavkirina agahiyên derewîn, tehdîda destwerdanê ya leşkerî û teşwîqkirina tundûtî û terorîzmê ye ku hemû wan di dijberî aşkar de bi prensîbên Rêznameya Neteweyên Yekbûyî, rêzikên mecbûr ên mafê navneteweyî û bingehên bingehîn ên pergala navneteweyî ya mafên mirovan in.
Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin: «Komara Îslamî ya Îranê bi bîranîna dîroka dirêj a dijminatiya Amerîkayê li dijî Îranîyan û destwerdanên wê di karên hundirîn ên Îranê de ـ ji plan û bicîhkirina kudetaya 28ê Mordadê 1332 heta piştgirîya ji rejîma Ba‘sî ya Iraqê di şerê zorxistinî yê 8-salî de, hevkarî bi rejîma sîyonîstî di êrişa sûcdarane ya Hezîrana 1404 de û sepandina cezalên neqanûnî ـ li ser berpirsiyariya giran a Neteweyên Yekbûyî û saziyên navneteweyî yên din ji bo parastina prensîbên bingehîn ên mafê navneteweyî, bi taybetî rêzgirtina serweriya neteweyî ya dewletan û dûrketina ji destwerdanên xerabkar di karên hundirîn ên welatanên serbixwe de te’kîd dike.»
Di daxuyaniyê de hatiye gotin: Wezareta Karên Derve her weha hewceyîya bala ciddî ya civaka cîhanî li xwezaya neqanûnî û dijmirovî ya çalakiyên zorê yên yekalî û cezalên aborî yên Amerîkayê li dijî gelê Îranê bi bîr tîne û te’kîd dike ku ev ceza û sanksîyonan rasterast mafên mirovan, jiyan û şertên rojane yên Îranîyan hedef digirin û mînakeke aşkar a sûcê li dijî mirovahiyê ne.
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê di dawiyê de zêde kir: Gelê mezin ê Îranê, wekî ku di dirêjahiya dîroka xwe ya bi gelek bilind û nizman de gelek caran nîşan da, bi hişyarî, bi xwe girêdana bi mîrata rastîn a Îranî-Îslamî û bi bihêzkirina yekîtîya neteweyî, li dijî destwerdanên xerabkar ên biyanî raweste û dê nehêle ku siyasetên xapînok û helwestên dijminane yên Amerîkayê serweriya neteweyî, serbixwebûn û rûmeta Îranê bi şertê bike.
