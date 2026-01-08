Wezîrê Karên Hundir ê Venezuelayê: Di êrîşa Amerîkayê de 100 hatine kuştin

ـ Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehl-ul- Beytê (s.x)-ABNA -Wezîrê Karên Hundirîn ê Venezûelayê ragihand ku 100 kes di êrişa Amerîkayê de ku bû sedema girtina Nicolas Maduro, serokomarê vê welatê, hatine kuştin
Berê vê, Karakas hejmareke fermî ya kuştîyan ne ragihandibû, lê artêşa welatê lîsteyeke bi navên 23 leşker ên ku di nav kuştîyan de bûn belav kir.
Berpirsên Venezûelayê gotine ku beşeke mezin a hêzên ewlehiyê yên Maduro bi bêrehmî hatine kuştin. Her weha Kubayê ragihand ku hin hêzên leşkerî û îstîxbaratî yên wê yên li Venezûelayê jî hatine kuştin.
Diosdado Cabello, wezîrê karên hundirîn ê Venezûelayê, di dawiya roja Çarşemê de ragihand ku hejmareke qurbanên êrişa Amerîkayê gihîştiye 100 kesan.
Cabello got: Cilia Flores, jina Maduro ku bi wî re hatibû girtin, di êrişa Amerîkayê de ji serê xwe birîndar bû û Maduro jî ji lingê xwe birîn dar ket.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, piştî mehan tansiyonê bi Venezûelayê re û di heman demê de bi rewşa salvegera hilweşandina hukûmeta Manuel Antonio Noriega li Panama, bi êrîşeke leşkerî ya fireh a şevane di sibehê Şemiyê, 3ê Çileya 2026 (beraber bi 13ê Deyê 1404) li ser vê welatê, Nicolas Maduro, serokomarê Venezûelayê, û jina wî revand û ji bo dadgehkirinê wan birin Dewletên Yekbûyî.
Maduro û jina wî roja 5ê Çileya 2024 (beraber bi 15ê Deyê 1404) ji bo cara yekem li dadgeha federal a Manhattanê ya New Yorkê hatin derxistin ku li gorî dosyeya dadweriyê ya hukûmeta Donald Trump were dadgehkirin, lê wan hemû tawanên li dijî xwe red kirin. Hatiye ragihandin ku rûniştina din a dadgehê ya Maduro û jina wî dê 26ê Esfendê were lidarxistin.
Çalakiya leşkerî ya Amerîkayê bi pêlên bertekên navneteweyî re rû bi rû ma û hevalbendên Waşingtonê bi helwestên cuda cuda li ser pêwîstiya rêzgirtina prensîbên mafê navneteweyî û Rêznameya Neteweyên Yekbûyî te’kîd kirin.
