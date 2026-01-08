Li Behreynê girtina mersîya xwenekî Ehl-ul Beytê

ـ Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehl-ul Beytê(s.x)ABNA-Diçarçoveya kampanyayên şopandina rêkxistî ya ku hemwelatiyên Bahreynî ji ber bawerî û merasîmên wan ên dînî têne hedef girtin de, berpirsên rejîma Al-Xelîfe Abbas al-Xasra, medahê navdar ê Ehl-ul Beytê(s.x), girtin.
Girtina El-Xesserê bi beşdariya wî di merasîma şînê ya li herêma al-Diraz ku ji bo bîranîna koça Hz. Zeynebê (s.x) hatibû lidarxistin, tê girêdan.
Ev tedbîrên ewlehiyê nîşan dide ku hukûmeta Bahreynê bi serîbêhatiyê li ser tundkirina sînoran li dijî azadiyên dînî disekine û şert û şîaran ên dînî yên ku di belgeyên navneteweyî û mirovî de hatine piştrastkirin, dike bahana şopandin û girtinê.
Amûrên ewlehiyê yên Bahreynê her weha siyaseta bêdengkirina dengan û têkçûna her cûre xuyakirina merasîmên dînî dişopînin؛ hewldanek berdewam ji bo ku gelê Bahrînê bi şertê bike û wan ji girêdana bi nasname û mafên bingehîn ên xwe dûr bixe. Ev rêbaz, rewşa azadiyên dînî li Bahrînê her roj zêdetir di ber çavên rexneya saziyên mafên mirovan û civakên navneteweyî de tîne.
