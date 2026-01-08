Hişyariya Wezîrê Karên Derve yê Îsraîlê derbarê êrîşên li ser Kurdên Helebê!

ـLi gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan Ahlê Beyt (S.X) -ABNA- Wezîrê karên derve yê Îsraîlê ragihand ku êrîşên hêzên leşkerî yên rejîma Sûriyê li dijî kêmaya Kurd li bajarê Helebê pir xeternak û xemanbar in.
«Gîdon Sa’ar» tekez kir ku civaka navneteweyî bi giştî, û Rojava bi taybetî, divê berpirsiyariya xwe ya exlaqî li hember Kurdên ku bi cesaretê li dijî DAIŞ şer kirin û di binpêkirina wî de serkeftî bûn, bipejirîne.
Wî zêde kir: binpêkirina sîstematik û kuştina ku kêmayên cuda-cuda li Sûriyê bi wan re rû bi rû ne, bi eşkereyî bi wan sozên ku di derbarê damezrandina bi gotina wan “Sûriyeya nû” de têne kirin, di dijberî de ne. Wî tekez kir ku ev kiryar her têgihiştina li ser reform an jî guhertinê têk dide.
Wî hişyarî da ku bêdengiya civaka navneteweyî li hember van binpêkirinan tenê dê bibe sedema zêdekirina tundûtîjiyê ji aliyê rejîma Sûriyê ve. Wî daxwaza helwestek zelal û biqedare kir da ku şert û merc xerabtir nebin û kêmayan were parastin.
Di binvê de, divê were bibîranîn ku şer û têkçûnên navbera artêşa Sûriyê û “QSD” di herêmên bajarê Helebê li bakurê Sûriyê de êvarê sêşemê dîsa dest pê kirin.
Di dema ku her du alî li dijî hev îdîayan li ser hedefkirina herêmên niştecîh têne kirin, torê “Al-Ikhbariyya Sûriyê” ragihand ku “QSD” ji bo şopandina tevgerên li derdorê herêmên Eşrefiyê û Şêx Meqsûd dronên xwe bi hewayê re şandin.
“QSD” ragihand ku herî kêm 7 kes, di nav wan de 6 sivîl, hatine kuştin û artêşa Sûriyê tawanbar kir ku herêma Şêx Meqsûd bi firokeyeke keşfê û bi guleyan hedef girt, ku ev yek bû sedema kuştin û birîndar bûna hejmarek kesan.
